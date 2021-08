Opařené batole vzala matka místo do nemocnice k léčitelům. Zemřelo

Ukrajinou otřásá smrt teprve dvouletého batolete, které se opařilo vroucí vodou poté, co na sebe převrhlo hrnec. Jeho matka ho i přes závažné popáleniny neodvezla do nemocnice, ale k tradičním ukrajinským léčitelům. Matce i otci hrozí v případě odsouzení sedm až patnáct let vězení.