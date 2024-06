Proč nestíháte schvalování atentátu? Ficova vláda kritizuje českou policii

Gašpar při kritice české policie využil kromě jiného vyjádření šéfa českého mimoparlamentního uskupení PRO Jindřicha Rajchla, který rovněž zveřejnil reakci české policie na svůj podnět. Policie napsala, že v prozkoumávaných výrocích jde o vlastní vyjádření uživatele sociálních sítí, „které lze podřadit pod svobodu projevu“.

„Napsat o Robertu Ficovi, že to prase bylo třeba zastřelit, je podle české policie úplně v pořádku. Vyjadřuji zhrození a rozčarování, kam jsme se dostali. Začíná se politizovat i v české policii, je to smutné,“ řekl Gašpar. Odmítl, že by kritikou postupu české policie zasahoval do záležitostí České republiky.

„K politickým komentářům se zpravidla nevyjadřujeme a ani v tomto případě nebudeme činit výjimku. Ve svých postupech jsme pevně vázáni trestním zákoníkem a trestním řádem a je nemyslitelné, že bychom z nich vybočovali,“ uvedlo v reakci české policejní prezidium. Dodalo, že vylučuje politické zadání či podléhání tlakům.

Útočník v polovině května střílel na Fica z bezprostřední blízkosti, když slovenský premiér přišel po výjezdním jednání vlády v Handlové pozdravit lidi na místní náměstí. Podle dostupných informací Fico při útoku utrpěl pětinásobný průstřel tenkého střeva a měl zraněnou také ruku a nohu. Z nemocnice byl propuštěn po zhruba dvoutýdenní hospitalizaci.

Vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák novinářům řekl, že průběh Ficovy rehabilitace je v některých okolnostech uspokojivý, ale v jiných zase komplikovanější. Podle něj by se Fico mohl se členy vlády setkat na přelomu června a července; tento termín návratu k pracovním povinnostem dříve odhadl i sám Fico.