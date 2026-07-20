Když muže s rozvinutou německou vlajkou zastaví v Berlíně německá policie a vyzve ho, aby vlajku složil, on nesouhlasí. A říká, že by v Německu nemělo být zakázáno nosit státní vlajku.
Video natočené v červnu se bleskově začalo šířit na sociálních sítích. Ovšem chyběla v něm část, kdy policisté vysvětlovali, proč složení vlajky požadují. S urážením lidí, kteří by se necítili být Němci, to vůbec nesouviselo.
Muž mířil na demonstraci projektu Project M1llion, které se účastnilo přibližně 4 000 lidí. Demonstrace měla protiimigrační charakter a její účastníci požadovali mimo jiné odstoupení německé vlády včetně kancléře Friedricha Merze.