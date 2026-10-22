Složitá jednání probíhají v tichosti, uvedl Kreml ke schůzce Putina s Witkoffem

„Nějaká ‚megafonová diplomacie‘ může jedině uškodit. Veřejné komentování návrhů protistrany také,“ uvedl Peskov k průběhu rozhovorů o válce na Ukrajině.
Witkoff se s Putinem setkal ve středu v Petrohradě, aby s ním prodiskutoval rusko-ukrajinský konflikt a třístranné jednání mezi Ruskem, Spojenými státy a Ukrajinou. Do Ruska odcestoval z Norska, kde nejprve o věci hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli Evropy.
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Peskov opět zopakoval ruské tvrzení, že zatímco USA se snaží válku na Ukrajině ukončit, Evropa dělá vše pro to, aby boje pokračovaly. Podle něj je však v některých evropských metropolích vidět snahy o to pochopit, co se na Ukrajině děje, což označil jako pozitivní.
Mluvčí Kremlu také zmínil, že zatím nebylo rozhodnuto, zda se Putin zúčastní summitu G20 v Miami, kam byl pozván. Moskva však při rozhodování přihlédne ke všem okolnostem.
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Ukrajina se ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní letecké útoky po celé zemi, brání od února 2022. Trump nedávno i přes protiruské sankce nečekaně oznámil, že s Moskvou domluvil okamžité dodávky ruské nafty na americký a světový trh, což zaskočilo Kyjev i jeho evropské spojence. Zelenskyj ve středu uvedl, že by přijal mírovou dohodu, která by zmrazila frontu v současném stavu. Podle něj je nejdůležitější mír a bezpečnost.