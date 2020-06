Slovinsko na hranice posílá další policisty. Po krizi čeká návrat migrantů

Policisté mají na hranicích k dispozici drony, termokamery i kamery s detekcí pohybu a vrtulníky, oznámil slovinský policejní náměstek Joze Senica. Policie pak dodala, že tam její členové budou pomáhat hraniční stráži, kterou už nyní doprovázejí policejní psi.

Senica uvedl, že slovinské bezpečnostní složky v posledních dvou týdnech pozorují zvýšený pohyb migrantů na takzvané balkánské trase, která vede přes Chorvatsko a Slovinsko dál na sever a západ Evropy.

Do Evropské unie se podle náměstka nyní ze Srbska a Bosny a Hercegoviny snaží dostat na 10 tisíc lidí. Slovinský premiér Janez Janša podle serveru Jutarnji.eu v pondělí avizoval, že bude vláda k nelegální migraci přistupovat přísněji než dosud. Slíbil to i při svém březnovém nástupu do funkce.

V polovině dubna slovinské ministerstvo vnitra také informovalo, že se znovu prodlouží plot na hranicích s Chorvatskem. Ten se začal stavět už v roce 2015 ve snaze zabránit migrantům v ilegálním vstupu do země. Zábrany zatím stojí na 196 kilometrů dlouhém úseku hranic, během letoška by se měl plot prodloužit zhruba o 40 kilometrů.

Během prvních dvou měsíců letošního roku policie zaznamenala 1 165 případů nezákonného překročení hranic s Chorvatskem, což je o 80 procent více, než za stejné období loni. Pozemní hranice mezi oběma zeměmi je dlouhá 380 kilometrů, a zábrany tak nyní jsou už na než více polovině její délky.

Slovinsko jako první v Evropě ohlásilo konec epidemie koronaviru a uvolnilo omezení pro cestování. Zahraniční turisté nemusejí mít u vstupu do země negativní test, neplatí ani povinná karanténa. Kromě hranic se otevřely také kempy, penziony a postupně i hotely.

Vláda však 25. května vydala upřesnění, podle kterého musejí příchozí cizinci buď předložit potvrzení o rezervaci ubytování nebo prokázat, že ve Slovinsku vlastní nemovitost. V případě tranzitu je pak vedoucího Slovinské turistické centrály Michala Kůry potřeba doložit potvrzení o rezervaci v cílové zemi a území Slovinska opustit do 24 hodin.

Země díky své epidemiologické situaci patří mezi ty, které česká vláda na „semaforu“ cestování po Evropě označila jako zelené státy. Slovinci ani Češi vracející se zpět domů díky tomu od 15. června nemusejí mít při vstupu do Česka platný negativní test na koronavirus ani nepůjdou povinně do karantény.