Vysílejte naše názory. Popírači koronaviru vtrhli do slovinské televize

Popírači existence koronaviru v pátek večer vtrhli do budovy slovinské veřejnoprávní televize RTVS a žádali, aby se do vysílání dostaly i jejich názory na věc. Tisková agentura STA napsala, že police rychle zasáhla a zadržela dvacet lidí, kteří se dostali až do zpravodajského studia.