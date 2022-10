A přece jen manželství není jen muž a žena, rozhodlo Slovinsko

Slovinský parlament v úterý schválil zákon, který stejnopohlavním párům umožní vstup do manželství a adopci dětí. Už v červenci ústavní soud zrušil jako diskriminační ustanovení zákona, podle kterého byly sňatky a adopce možné pouze u heterosexuálních párů. Soudci dali parlamentu šest měsíců na to, aby zákon upravil způsobem, který by byl v souladu s rozsudkem.