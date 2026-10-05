Triglavskému ledovci zbývají poslední dny, tání urychlilo letošní počasí

„Všechno nasvědčuje tomu, že poslední zbytky ledu během několika příštích dnů doslova zmizí,“ uvedl Miha Pavšek z Geografického ústavu Antona Melika při slovinské akademii věd. Ledovec podle něj letos může definitivně zaniknout.
|
Švýcarské ledovce mizí před očima. Za rok roztálo přes pět procent jejich objemu
Pavšek ledovec osobně sleduje už 30 let. V minulosti byl oblíbeným místem letního lyžování a pro několik generací Slovinců se stal symbolem jejich alpského dědictví. V posledních letech ale ledová masa postupně mizela a ledovec přestal nabírat nový led.
K rychlému úbytku přispělo i letošní počasí. Během uplynulé zimy napadlo v oblasti méně sněhu než obvykle a sněhová přikrývka roztála nezvykle brzy. Zbývající led tak byl po delší dobu vystaven letním teplotám.
|
Bílý obr se mění k nepoznání. Mont Blanc ohrožují vedra i sesuvy
„Ani chráněné a zastíněné místo už nedokázalo zbytky skutečného ledovce zachránit,“ uvedl Pavšek.
Úbytek ledovců se týká celé Evropy, která se otepluje rychleji než kterýkoli jiný kontinent.
|
Umírání největšího rakouského ledovce. Ikonická silnice přichází o svůj zlatý hřeb
Tání ledovců v sousedním Rakousku by podle Pavšeka v budoucnu mohlo ovlivnit také průtoky v povodích řek Drávy a Mury, které jsou důležitým zdrojem vody pro zavlažování ve Slovinsku. Dopad by to podle něj mohlo mít například na zemědělské oblasti v povodí obou řek.