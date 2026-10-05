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Triglavskému ledovci zbývají poslední dny, tání urychlilo letošní počasí

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  15:37
Poslední zbytky ledovce na nejvyšší hoře Slovinska, Triglavu (2. října 2026)

Poslední zbytky ledovce na nejvyšší hoře Slovinska, Triglavu (2. října 2026) | foto: Borut ZivulovicReuters

Poslední zbytky ledovce na nejvyšší hoře Slovinska, Triglavu (2. října 2026)
Vrchol Triglavu obklopený Triglavským národním parkem (22. února 2026)
Triglavský ledovec na archivním snímku
Poslední zbytky ledovce na nejvyšší hoře Slovinska, Triglavu (2. října 2026)
16 fotografií
Jeden z posledních slovinských ledovců může během několika dnů úplně zmizet. Triglavský ledovec pod nejvyšší slovinskou horou Triglav se za poslední desetiletí zmenšil na několik posledních kusů ledu. Vědci ho sledují od roku 1946, kdy pokrýval zhruba 14 hektarů. Nyní už se podle nich jako skutečný ledovec prakticky nechová, protože nenabírá novou masu.

„Všechno nasvědčuje tomu, že poslední zbytky ledu během několika příštích dnů doslova zmizí,“ uvedl Miha Pavšek z Geografického ústavu Antona Melika při slovinské akademii věd. Ledovec podle něj letos může definitivně zaniknout.

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Pavšek ledovec osobně sleduje už 30 let. V minulosti byl oblíbeným místem letního lyžování a pro několik generací Slovinců se stal symbolem jejich alpského dědictví. V posledních letech ale ledová masa postupně mizela a ledovec přestal nabírat nový led.

K rychlému úbytku přispělo i letošní počasí. Během uplynulé zimy napadlo v oblasti méně sněhu než obvykle a sněhová přikrývka roztála nezvykle brzy. Zbývající led tak byl po delší dobu vystaven letním teplotám.

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„Ani chráněné a zastíněné místo už nedokázalo zbytky skutečného ledovce zachránit,“ uvedl Pavšek.

Úbytek ledovců se týká celé Evropy, která se otepluje rychleji než kterýkoli jiný kontinent.

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Tání ledovců v sousedním Rakousku by podle Pavšeka v budoucnu mohlo ovlivnit také průtoky v povodích řek Drávy a Mury, které jsou důležitým zdrojem vody pro zavlažování ve Slovinsku. Dopad by to podle něj mohlo mít například na zemědělské oblasti v povodí obou řek.

Triglav

Triglav

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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