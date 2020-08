Slovinsko opět zařadilo Česko mezi středně rizikové, Češi musí do karantény

Slovinsko opět zařadilo Českou republiku mezi středně rizikové státy co se týče nákazy koronavirem. Lidé, kteří do země z Česka přicestují, budou muset do povinné dvoutýdenní karantény. Neplatí to pro tranzitní cesty.