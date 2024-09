Slovinsko se rozhodlo dát von der Leyenové ženu, zabrzdilo tím celou Komisi

Vláda v Lublani původně do komise nominovala Tomaže Vesela, který devět let vedl slovinský Účetní dvůr a byl také předsedou nezávislé auditní komise Mezinárodní fotbalové federace. Vesel však před týdnem kandidaturu stáhl a Slovinsko v pondělí oznámilo, že hodlá do Bruselu vyslat Kosovou, která v minulosti byla velvyslankyní v Německu a později ve Švýcarsku. Změna podle médií souvisela s požadavkem šéfky komise Ursuly von der Leyenové, aby některé státy vybraly ženy místo mužů, kterých je mezi nominovanými výrazně více.

Podle šéfky delegace slovinské konzervativní opozice v klubu EPP Romany Tomcové je ale krok vlády levicově liberálního premiéra Roberta Goloba nepochopitelný a lze ho vysvětlit jen tím, že automaticky ustoupil von der Leyenové. To je pro opozici nepřijatelné, stejně jako samotná minulost Kosové, řekla Tomcová.

„Dovedete si představit, že by někdo například z Německa nominoval kandidáta zatíženého tím, že byl v minulosti spolupracovníkem Stasi?“ prohlásila s odkazem na tajnou službu někdejší Německé demokratické republiky. Podle Tomcové vadí Kosová celému klubu EPP, poslanci z dalších zemí se však oficiálně nevyjádřili.

Opozice, jejímž šéfem je bývalý slovinský premiér a hlasitý stoupenec bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa Janez Janša, nyní podle informací bruselského webu Politico odmítá svolat jednání evropského výboru slovinského parlamentu, jehož vyjádření je pro oficiální schválení kandidatury Kosové nutné. Výbor měl zasednout v pátek podle zdrojů slovinských médií však bylo jednání odloženo. Šéf výboru patřící do Janšovy strany podle Tomcové není spokojen s informacemi o nové kandidátce, které zatím dostal. Krajní termín, do něhož musí jednání svolat, je za dva týdny.

Von der Leyenová, jejíž němečtí křesťanští demokraté rovněž patří do EPP, chtěla původně představit europoslancům svůj exekutivní tým včetně rozdělení portfolií už tento týden. Kvůli průtahům v Lublani to však odložila na příští úterý. Zatím není jisté, zda bude kvůli vývoji ve Slovinsku moci rozdělení postů v komisi skutečně představit.

„Do úterního rána je ještě času dost, záměrem předsedkyně Evropské komise stále je dorazit na Konferenci předsedů EP a představit tam novou komisi,“ řekl v pátek novinářům mluvčí unijní exekutivy Eric Mamer. „Uvidíme, jak se věci vyvinou, jsme v kontaktu se slovinskými úřady,“ dodal.

Na dotaz, zda komise obdržela dopis od šéfa slovinského parlamentního výboru, ve kterém od Bruselu žádá další informace, mluvčí neodpověděl. Zdůraznil ale, že jde o „proces, který se odehrává mezi komisí a slovinskou vládou, která kandidáta nominuje“, tedy nikoli mezi Bruselem a slovinskou opozicí. Evropská komise nicméně podle Mamera „respektuje vnitrostátní procedury jednotlivých zemí“ a nyní je ve stadiu vyčkávání.

Rozhodnutí parlamentního výboru je podle slovinských pravidel potřeba, nicméně zároveň je pro vládu nezávazné. V případě, že by zasedání vůbec nebylo svoláno, spekuluje se o tom, že by von der Leyenová musela prezentaci nových členů komise opět odložit. Druhou možností by bylo, že by vedení Evropského parlamentu seznámila jen s tím, jak budou vypadat jednotlivá portfolia a oznámení jmen by si nechala až na jindy.