Soudní senát však upustil od uložení souhrnného trestu, protože pokládá za dostatečný trest 19 let vězení, který Kočner dostal za kauzu televizních směnek, uvedla slovenská média.
Prokurátor navrhoval soudu, aby Kočnerovi uložil rekordní pokutu ve výši tří milionů eur (asi 72,5 milionu Kč). Rozsudek není pravomocný, Kočnerův advokát i obhajoba jeho společníků se přímo v soudní síni odvolali. Rozhodovat tak bude nejvyšší soud.
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Vražda novináře Kuciaka opět u soudu. Obžalobě čelí Kočner i Zsuzsová
Kočner také čelí obžalobě z objednání vraždy novináře Jána Kuciaka, který svého času o kauzách Donovaly a Báč psal. Kočner v březnu, při zahájení již třetího soudního procesu v tomto případu, obžalobu odmítl. Kuciakův vrah v roce 2018 zastřelil také reportérovu přítelkyni.
Po Kuciakově vraždě se na Slovensku konaly mohutné protivládní demonstrace a země čelila politické krizi, kvůli které tehdy odstoupil z funkce premiéra Robert Fico. Ten později rezignace litoval a do křesla ministerského předsedy se vrátil v roce 2023 po vítězství své strany Směr-sociální demokracie v předčasných parlamentních volbách.
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9. září 2019