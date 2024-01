Čaputová Ficovi zkritizovala změny v justici. Máte odpovědnost, řekla poslancům

„Nikdo nezpochybňuje právo vládní většiny měnit jednotlivé politiky státu. Vyhrát volby ovšem neznamená možnost dělat všechno. Vyhrát volby znamená převzít na sebe největší díl odpovědnosti,“ řekla Čaputová ve svém mimořádném projevu v parlamentu. Nynější kabinet už čtyřnásobného premiéra Fica nastoupil do úřadu loni v říjnu.

Proti předloze, jež počítá se snížením trestních sazeb za korupci a ekonomickou kriminalitu či se zkrácením promlčecích dob, už vystoupily i evropské instituce. Ve středu příslušnou rezoluci proti Slovensku schválil Evropský parlament. Úřad evropského veřejného žalobce zase už v prosinci uvedl, že záměry Ficova kabinetu znamenají vážné ohrožení právního státu.

Podle Čaputové neobstojí jeden z hlavních argumentů vlády pro jednání o návrhu na změny v trestním zákoníku a dalších zákonech. Tím je údajné porušování lidských práv, dokud se změny nezavedou. Zpochybnila také tvrzení kabinetu, že snížením sazeb chce dosáhnout jejich nastavení na evropskou úroveň.

Slovenská prezidentka řekla, že nově by na Slovensku bylo možné ukládat podmíněné tresty i za nejzávažnější případy ekonomické kriminality. Dodala, že právní úprava v Česku ani Německu to neumožňuje.

Návrh navíc podle Čaputové může být v rozporu se slovenskou ústavou, a to kvůli ohrožení práv poškozených trestnými činy. Zkrácení promlčeních lhůt totiž podle ní způsobí, že zanikne možnost potrestat pachatele v tisícovkách případů majetkové a ekonomické kriminality. „Fakticky půjde o generální amnestii, kde se poškození nedomohou spravedlnosti,“ řekla.

Prezidentka kritizovala i samotnou snahu vlády prosadit návrhy v oblasti trestní politiky státu ve zrychleném režimu, kterému nepředcházela širší odborná diskuse.

„Je bezprecedentní, aby se takto závažné změny v oblasti trestního práva děly bez řádného legislativního procesu. Probíhající rozprava v parlamentu ho, samozřejmě, nenahrazuje. To bychom ho potom vůbec nemuseli mít v právním pořádku. Vyjádření opozičních poslanců tu směřují tak řečeno do tmy. Mohou přijít s jakýmkoliv argumentem, avšak bez nároku na to, že by se jím někdo zabýval,“ namítla s dovětkem, že řádné meziresortní připomínkové řízení je dostupné i pro veřejnost.

Vláda původně chtěla zrušit speciální prokuraturu, která vykonává dozor také nad vyšetřováním kauz z doby předchozího vládnutí Ficovy strany Směr-sociální demokracie, už k polovině letošního ledna. Pokračující obstrukce opozičních poslanců formou prodlužování parlamentní rozpravy však vedla k tomu, že sněmovna zatím nehlasovala ani o žádosti vlády projednat balík zákonů ve zrychleném režimu, tedy na probíhající schůzi.

„Věřím, že i zde zmínění procesní, obsahové a ústavní rizika vám mohou dát důvod k přehodnocení svého postoje k předložené novele. Historie, která se tu i v těchto dnech píše, na to bude pamatovat,“ řekla prezidentka závěrem. Pro Čaputovou to byl jeden z posledních projevů v parlamentu. V sobotu 23. března se budou konat prezidentské volby, ve kterých už znovu nekandiduje.