Slovensko opět vydává Rusům turistická víza, píší tamní média. Bratislava mlčí

  12:40
Slovensko obnovilo přijímání žádostí ruských občanů o vydání turistických víz. Informují o tom ruská média s odvoláním na vízové centrum BLS International. To pomáhá vyřídit vydání slovenských víz v Moskvě a v Petrohradu. Slovensko přestalo Rusům vydávat víza po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Bratislava o změně postoje oficiálně neinformovala, neoficiálně to však diplomatické zdroje potvrzují.

Ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

Slovensko znovu začalo vydávat turistická víza Rusům, píše slovenský list Pravda, který se ovšem také odvolává na ruská média. „Ano, je to pravda,“ potvrdil deníku nejmenovaný představitel slovenské diplomacie s tím, že nezná důvod změny, protože se konzulární agendě nevěnuje. Ministerstvo o této záležitosti dosud oficiálně neinformovalo.

Na přísnějších podmínkách vydávání víz ruským občanům se dohodly členské státy EU po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, ale jednotný postoj nezaujaly. Turistická víza přestala vydávat téměř třetina z nich, a to i Slovensko. To však bylo v období, kdy premiérem byl Eduard Heger a ministrem zahraničí Ivan Korčok.

Každý třetí Slovák nevylučuje připojení k Rusku, ukázal průzkum

Turistická víza přestaly vydávat všechny země se společnou hranicí s Ruskem, což je Polsko, Finsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko. Na úplném zákazu turistů z Ruska v reakci na invazi na Ukrajinu se však členské státy neshodly, dodala Pravda.

Před oslabením omezení slovenská vízová centra přijímala dokumenty pouze od blízkých příbuzných občanů Evropské unie či držitelů povolení k pobytu, lékařů, zemědělců či řidičů v mezinárodní dopravě, studentů, diplomatů a vysoce postavených osob a vysoce kvalifikovaných specialistů, píše ruský portál RBK.

Slovenské ministerstvo chtělo ukázat krásy vlasti. Sáhlo po fotce z Ruska

Připomněl, že Slovensko vydává vlastní národní i schengenská víza, jakož i to, že mezi státy, které po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu přestaly Rusům vydávat turistická víza, bylo i Česko.

Po ruské invazi také prudce stoupl počet zamítnutých ruských žádostí o schengenská víza, z 1,5 procenta v roce 2019 na 10,2 procenta v roce 2022 a 10,6 procenta v roce 2023. Loni tento podíl poklesl na 7,5 procenta, přičemž Rusko se dostalo mezi pětici zemí, jejichž občané nejčastěji žádají o schengenská víza. Celkový počet ruských žádostí podle údajů Evropské komise činil přibližně 606 tisíc, dodal RBK.

29. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  13:39

Slovensko opět vydává Rusům turistická víza, píší tamní média. Bratislava mlčí

