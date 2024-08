Na Slovensku zkoušeli sirény. Místo táhlého tónu se ozval Fico

ŠIMEČKA ZVOLÁVA PROTESTY A ODVOLÁVA MINISTROV, LEBO SME STOPLI ŠTÁTNE PENIAZE PRE MIMOVLÁDKY ŠIMEČKOVCOV



A teraz si predstavte, že by moja rodina dostala za posledné roky dotácie od štátu vo výške 1,1 milióna EUR… Čo by so mnou dorobili…