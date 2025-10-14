Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok už krátce po nehodě jako možnou příčinu neštěstí označil pochybení strojvůdce. Podle médií strojvůdce jednoho z vlaků patrně nerespektoval návěstidlo, které mu zakazovalo pokračovat v jízdě. Rychlíky se pak nedaleko Rožňavy srazily v místě, kde se trať u železničního tunelu zužuje do jedné koleje.
Strojvůdce druhého vlaku skončil s těžkými zraněními v nemocnici. Ve vážném stavu bylo podle pondělního vyjádření ministra zdravotnictví Kamila Šaška sedm lidí, dalších 14 osob utrpělo středně těžká zranění a několik desítek lidí se zranilo lehce.
Zraněné po kolizi vlaků záchranáři převezli do několika nemocnic. Například v košické univerzitní nemocnici, která po vlakové nehodě ošetřila 36 zraněných, zůstal podle její mluvčí Ladislavy Šustové jeden z pacientů po operaci ve vážném stavu.
Na východním Slovensku se srazily rychlíky, zranilo se více než 90 cestujících
Národní vlakový dopravce ZSSK, jehož soupravy se srazily, v tiskové zprávě napsal, že oba strojvůdci z havarovaných vlaků byli zkušení a dodrželi zákonný čas odpočinku.
Podle ZSSK se v noci podařilo z místa nehody odstranit většinu poškozených vagonů. Škodu na vlacích dopravce předběžně vyčíslil na více než dva miliony eur (48,7 milionu Kč). V úseku u místa nehody, kterým denně jezdí 18 rychlíků v obou směrech a který není součástí hlavního železničního koridoru z Bratislavy přes Žilinu do Košic, dopravce po nehodě zavedl náhradní autobusovou dopravu.