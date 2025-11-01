Na Slovensku jezdí první žandárové. Mohou zastavovat auta i zadržet podezřelé

Slovenští „žandári“ jsou projektem ministra obrany Roberta Kaliňáka, který přišel s patřičným návrhem zákona a prosadil si i podobu jejich služebních aut. Právě ta jsou prvním signálem, že četníci skutečně brzy začnou fungovat po boku policie. Samotné žandáry byste však zatím v ulicích hledali marně, přestože měli být ve službě už od léta, upozornila ve čtvrtek televize TA3.
Všichni příslušníci jednotky totiž ještě neprošli výcvikem a dosud nemají ani uniformy. Podle ministra by mělo být hotovo do konce letošního roku. Jaké nicméně budou kompetence žandárů?
Podle informací, jež se objevily v médiích v době, kdy se o staronové jednotce začalo poprvé mluvit, budou moci žandárové dělat prakticky totéž, co běžní policisté. K dispozici budou mít zřejmě i stejné donucovací prostředky včetně pout, obušku či slzného plynu.
Jako za první republiky. Slovensko chce obnovit četnictvo, opozice je proti
Stejně jako státní policie budou moci zajistit člověka, který může být nebezpečný pro sebe nebo své okolí, nebo zadržet osobu páchající přestupek, pokud hrozí, že by v něm jinak dále pokračovala. Četníci budou smět také zadržet člověka, po němž je vyhlášeno pátrání, a to až na čtyřiadvacet hodin anebo do chvíle, než si jej převezme policie.
Žandárové, kteří se do služby vracejí po osmdesáti letech, by mohli i zabavit věci, jež souvisejí s trestnou činností. Následně by je měli odevzdat policii nebo vojenské policii, napsaly v lednu Aktuality.sk s tím, že žandárové budou navíc oprávněni řídit dopravu. A tedy i zastavovat auta a zakazovat jízdu.
Pokud budou četníci právě nasazení na hranicích, měli by mít možnost kontrolovat doklady řidiče a provést prohlídku vozu, včetně situací, kdy budou mít podezření, že člověk překračující hranice spáchal trestný čin nebo přestupek.
Novodobým četníkem se na Slovensku může stát bývalý či současný profesionální voják s odborným školením od vojenské policie, případně expolicista zapojený do armádních operačních záloh nebo aktivní policista, jenž je zároveň členem pohotovostních záloh. Úkoly spojené s činností žandárů bude řešit vojenská policie.
Četníci, kteří na československém území působili zhruba od dob habsburské monarchie a udrželi se tu do konce druhé světové války, mají svůj původ v napoleonské Francii. Také slovo žandár vychází z francouzského „gendarme“.
Žandárským povinnostem se členové jednotky mají věnovat mimo svou běžnou pracovní dobu nebo během pravidelného cvičení, píše portál Aktuality.sk. Složka však na Slovensku od chvíle, kdy s ní Kaliňák přišel, vyvolává kontroverze. Podle plánů ministerstva má pomáhat policii, která do svých řad nedokáže přilákat nové členy a má podstav. Lidé se tak ptali, kde stát vezme četníky, když ani policistů nemá dost.
I bývalý policejní prezident Jaroslav Spišiak kritizoval, že je Kaliňákův zákon šitý horkou jehlou a do bezpečnostních složek vnese jen chaos. „Takovýto systém potřebuje jasně definované kompetence aktérů, řídící pravomoci, ale například i principy geografického přidělování příslušníků. V návrhu však není ani zmínka o plánování výkonu těchto příslušníků nebo o systému reakce na okamžité bezpečnostní potřeby,“ řekl v lednu podle portálu Sme.
Kritiku také v posledních dnech schytává vizuál žandárských služebních aut. Žluto-zelená grafika s nápisem Žandári podle médií stála 6 tisíc eur bez DPH (více než 146 tisíc korun). A jak na sociálních sítích podotkl televizní moderátor Rasťo Iliev, nápadně se podobá polepům aut, kterými jezdí šerifové v americkém Oregonu.
„Barvy na polepy jsem si vybral já. Podobné jsme měli v minulosti v policii a protože se v policii ustoupilo od zelené barvy, přenechal jsem ji žandárům. Žlutou jsem vybral proto, že v zákoně se zmiňuje žlutý nárameník s nápisem žandári, protože je to dobře viditelné na polní uniformě, kterou žandárové mají,“ řekl Kaliňák Aktualitám. Ty také zjistily, že četníci budou jezdit nově nakoupenými vozy značky Škoda Kodiaq.