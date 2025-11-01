Na Slovensku jezdí první žandárové. Mohou zastavovat auta i zadržet podezřelé

Autor:
  12:01
Na slovenských silnicích se začala objevovat první auta žandárů. Nová bezpečnostní složka navazuje na četníky z dob první republiky a podle vlády má pomoci policii, které chybí přes tři tisíce členů. Podle dostupných informací bude mít také podobné pravomoci. Bude moci zadržet podezřelého, zabavit věci z trestné činnosti nebo zastavit auto na silnici a řidiči vozu zkontrolovat doklady.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Slovenští „žandári“ jsou projektem ministra obrany Roberta Kaliňáka, který přišel s patřičným návrhem zákona a prosadil si i podobu jejich služebních aut. Právě ta jsou prvním signálem, že četníci skutečně brzy začnou fungovat po boku policie. Samotné žandáry byste však zatím v ulicích hledali marně, přestože měli být ve službě už od léta, upozornila ve čtvrtek televize TA3.

Všichni příslušníci jednotky totiž ještě neprošli výcvikem a dosud nemají ani uniformy. Podle ministra by mělo být hotovo do konce letošního roku. Jaké nicméně budou kompetence žandárů?

Podle informací, jež se objevily v médiích v době, kdy se o staronové jednotce začalo poprvé mluvit, budou moci žandárové dělat prakticky totéž, co běžní policisté. K dispozici budou mít zřejmě i stejné donucovací prostředky včetně pout, obušku či slzného plynu.

Jako za první republiky. Slovensko chce obnovit četnictvo, opozice je proti

Stejně jako státní policie budou moci zajistit člověka, který může být nebezpečný pro sebe nebo své okolí, nebo zadržet osobu páchající přestupek, pokud hrozí, že by v něm jinak dále pokračovala. Četníci budou smět také zadržet člověka, po němž je vyhlášeno pátrání, a to až na čtyřiadvacet hodin anebo do chvíle, než si jej převezme policie.

Žandárové, kteří se do služby vracejí po osmdesáti letech, by mohli i zabavit věci, jež souvisejí s trestnou činností. Následně by je měli odevzdat policii nebo vojenské policii, napsaly v lednu Aktuality.sk s tím, že žandárové budou navíc oprávněni řídit dopravu. A tedy i zastavovat auta a zakazovat jízdu.

Pokud budou četníci právě nasazení na hranicích, měli by mít možnost kontrolovat doklady řidiče a provést prohlídku vozu, včetně situací, kdy budou mít podezření, že člověk překračující hranice spáchal trestný čin nebo přestupek.

Novodobým četníkem se na Slovensku může stát bývalý či současný profesionální voják s odborným školením od vojenské policie, případně expolicista zapojený do armádních operačních záloh nebo aktivní policista, jenž je zároveň členem pohotovostních záloh. Úkoly spojené s činností žandárů bude řešit vojenská policie.

Četníci, kteří na československém území působili zhruba od dob habsburské monarchie a udrželi se tu do konce druhé světové války, mají svůj původ v napoleonské Francii. Také slovo žandár vychází z francouzského „gendarme“.

Žandárským povinnostem se členové jednotky mají věnovat mimo svou běžnou pracovní dobu nebo během pravidelného cvičení, píše portál Aktuality.sk. Složka však na Slovensku od chvíle, kdy s ní Kaliňák přišel, vyvolává kontroverze. Podle plánů ministerstva má pomáhat policii, která do svých řad nedokáže přilákat nové členy a má podstav. Lidé se tak ptali, kde stát vezme četníky, když ani policistů nemá dost.

rastoiliev

Dať 6.000€ za opajcnutý polep auta je veľa alebo málo

28. října 2025 v 17:02, příspěvek archivován: 31. října 2025 v 11:03
oblíbit odpovědět uložit

I bývalý policejní prezident Jaroslav Spišiak kritizoval, že je Kaliňákův zákon šitý horkou jehlou a do bezpečnostních složek vnese jen chaos. „Takovýto systém potřebuje jasně definované kompetence aktérů, řídící pravomoci, ale například i principy geografického přidělování příslušníků. V návrhu však není ani zmínka o plánování výkonu těchto příslušníků nebo o systému reakce na okamžité bezpečnostní potřeby,“ řekl v lednu podle portálu Sme.

Kritiku také v posledních dnech schytává vizuál žandárských služebních aut. Žluto-zelená grafika s nápisem Žandári podle médií stála 6 tisíc eur bez DPH (více než 146 tisíc korun). A jak na sociálních sítích podotkl televizní moderátor Rasťo Iliev, nápadně se podobá polepům aut, kterými jezdí šerifové v americkém Oregonu.

„Barvy na polepy jsem si vybral já. Podobné jsme měli v minulosti v policii a protože se v policii ustoupilo od zelené barvy, přenechal jsem ji žandárům. Žlutou jsem vybral proto, že v zákoně se zmiňuje žlutý nárameník s nápisem žandári, protože je to dobře viditelné na polní uniformě, kterou žandárové mají,“ řekl Kaliňák Aktualitám. Ty také zjistily, že četníci budou jezdit nově nakoupenými vozy značky Škoda Kodiaq.

Vstoupit do diskuse (33 příspěvků)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Venezuela žádá v obavách z USA o pomoc Rusko a Čínu. Jsme připraveni, uvedl Kreml

Venezuela se v čase, kdy se v Karibiku shromažďují americké vojenské síly, obrací o pomoc na Rusko, Čínu a Írán. Venezuelský prezident Nicolás Maduro v dopise požádal Rusko o rakety, radary a...

1. listopadu 2025  12:22

Na nádraží v Hodoníně srazil vlak člověka, další je zraněný. Provoz stojí

Provoz na trati mezi Hodonínem a Rohatcem zastavila nehoda na hodonínském nádraží. Vlak tam srazil člověka, ten následkům zranění na místě podlehl. Záchranáři na místě měli v péči i dalšího lehce...

1. listopadu 2025  12:10

Ukrajinci se pokusili dostat vrtulníkem do Pokrovsku, všichni zahynuli, tvrdí Moskva

Rusko tvrdí, že zmařilo pokus ukrajinských zvláštních jednotek dostat do Pokrovsku vrtulníkem své vojáky. Všech jedenáct mužů na palubě zemřelo, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Pokrovsk leží v...

1. listopadu 2025  12:06

Na Slovensku jezdí první žandárové. Mohou zastavovat auta i zadržet podezřelé

Na slovenských silnicích se začala objevovat první auta žandárů. Nová bezpečnostní složka navazuje na četníky z dob první republiky a podle vlády má pomoci policii, které chybí přes tři tisíce členů....

1. listopadu 2025  12:01

Srážka osobního auta s autobusem uzavřela dálnici D11 ve směru na Prahu

Srážka dvou vozidel v sobotu dopoledne uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. Krátce před polednem ji hasiči částečně zprůjezdnili. Jeden člověk se zranil.

1. listopadu 2025  11:59

Rakušan už chystá vládu po Babišovi. Plánuje několikrát objet Česko

Končící ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan nehodlá ztrácet čas. Zatímco ANO, SPD a Motoristé sobě v pondělí podepíší koaliční dohodu, Rakušan staví tým, která by mohl převzít vládu. „My se budeme...

1. listopadu 2025

Kanada si udobřuje Trumpa, premiér se mu omluvil za reklamu kritizující cla

Kanadský premiér Mark Carney se omluvil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za reklamu kanadské provincie Ontario, která kritizuje zavádění cel. Carney v sobotu uvedl, že se Trumpovi neveřejně...

1. listopadu 2025  10:46

Rusko hlásí sestřelení stovky dronů, Ukrajinci u Moskvy zasáhli i ropovod

Sledujeme online

Ruská protivzdušná obrana v noci na sobotu sestřelila 98 ukrajinských dronů. Uvedlo to ruské ministerstvo obrany, podle kterého šest bezpilotních letounů mířilo na metropoli Moskvu. Podle ukrajinské...

1. listopadu 2025  7:42,  aktualizováno  10:20

Srbové si připomínají výročí tragédie v Novém Sadu, Vučić se omluvil za urážky

Desetitisíce lidí se v sobotu chystají do srbského Nového Sadu na manifestaci k připomenutí 16 lidí, kteří před rokem zahynuli při zřícení přístřešku na nově zrekonstruovaném nádraží. Akci svolali...

1. listopadu 2025  10:20

Promítá v letním kině zdarma, dotaci zase nedostane. Jsem na dně, říká provozovatel

Premium

Pardubické letní kino lidem promítá zadarmo filmy od roku 2006. Na jubilejní dvacátou sezonu však jeho zakladatel Jan Motyčka určitě nebude vzpomínat v dobrém. Už podruhé v krátké době nedostane ...

1. listopadu 2025

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Ostatky, které vrátil Hamás Izraeli, nepatří žádnému z rukojmích

Ostatky tří lidí, které v pátek vrátilo teroristické hnutí Hamás do Izraele, nepatří žádnému z mrtvých rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy, oznámil mluvčí izraelské armády. V Pásmu Gazy proto nadále...

1. listopadu 2025  9:50

Lékaři hledají pacienty se vzácnou formou těžké epilepsie. Mají pro ně nové léky

Mladého Kryštofa trápí kromě jiných potíží i těžká forma epilepsie. Stejně jako další děti i dospělé ho ničí velmi časté záchvaty. Užíval sice různé kombinace léků, byl i na operaci mozku, ale nic u...

1. listopadu 2025  9:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.