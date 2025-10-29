Pozor při úprku na WC! Slovenský zákon o rychlosti na chodnících budí posměch

  11:13
Nový zákon, který na Slovensku omezuje rychlost chůze na šest kilometrů v hodině, vyvolal vlnu pobavení. Na sociálních sítích se objevily desítky vtipů, obrázků i komentářů, které si z nařízení dělají legraci. Lidé řeší, zda budou chodníky hlídat radary.
Slovensko se znovu stalo terčem internetových vtípků. Poslanci v Bratislavě schválili novelu zákona, která stanovuje maximální rychlost chůze na chodnících na šest kilometrů v hodině. Podle předkladatele, poslance strany Směr-SD Ľubomíra Vážného, má opatření zvýšit bezpečnost chodců a omezit kolize s koloběžkáři či cyklisty.

Jenže veřejnost reagovala s nadhledem. Sociální sítě okamžitě zaplavily parodie, memy a komentáře, které si z nového „rychlostního limitu pro chodce“ utahují. Lidé se ptají, zda budou na chodnících stát radary, jestli bude policie měřit „běh na autobus“ a jaký postih čeká přestupníky.



Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

