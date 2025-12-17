Slovenský ústavní soud zasáhl. Pozastavil zrušení úřadu pro whistleblowery

  17:59aktualizováno  18:17
Slovenský ústavní soud ve středu pozastavil účinnost zákona, který měl zrušit stávající úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a nahradit ho od ledna příštího roku novou institucí. Rozhodnutí uvítala opozice, která mu minulý týden doručila podnět k přezkoumání zákona. Ministerstvo vnitra vyjádřilo přesvědčení, že ústavní soud zákon po jeho přezkoumání ponechá v platnosti.
Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)

Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (22. listopadu 2025)
Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico ji odmítl upravit
Slovenský premiér Robert Fico na své stranické akci v Nitře (17. listopadu 2025)
Jednání slovenské Národní rady (24. září 2025)
11 fotografií

Výhrady vůči zákonu měla také Evropská komise (EK), slovenský generální prokurátor a slovenský prezident Peter Pellegrini.

Slovenští poslanci zvrátili veto, schválili zrušení úřadu pro whistleblowery

„Je to dobrá zpráva pro spravedlivost na Slovensku. Zákon o zrušení úřadu a jeho nahrazení novým nebude platit do doby, než ústavní soud přezkoumá jeho soulad s ústavou,“ uvedla v prohlášení místopředsedkyně poslaneckého klubu nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Zuzana Števulová.

Opozice už dříve tvrdila, že kabinet premiéra Roberta Fica chtěl na základě uvedeného zákona ovládnout úřad, se kterým se dříve dostalo do sporu ministerstvo vnitra. To se s úřadem soudí kvůli pokutám, které dostalo za to, že v minulosti bez souhlasu úřadu postavilo mimo službu skupinu stíhaných elitních policistů.

Pellegrini Ficovi vetoval zrušení úřadu pro whistblowery, nelíbí se mu rychlé jednání

Ti předtím získali postavení whistleblowera. Opoziční politici také tvrdili, že po vytvoření nového úřadu na ochranu obětí trestných činů a oznamovatelů protispolečenské činnosti klesne úroveň ochrany oznamovatelů a že nový zákon je mstou vlády vůči současnému úřadu.

„V rámci řízení u ústavního soudu se kvalifikovaně vyjádříme a jsme přesvědčeni, že ústavní soud potvrdí, že zákon je v pořádku a nabyde účinnosti,“ uvedlo v prohlášení slovenské ministerstvo vnitra, které zákon připravilo.

Ficova vláda ruší úřad na ochranu whistleblowerů, Bruselu navzdory

Normu schválil slovenský parlament hlasy poslanců vládní koalice minulý týden a následně také prolomil veto hlavy státu. Prezidentská kancelář tehdy poukázala kromě jiného na vážné věcné připomínky k nedostatečné ochraně obětí a nevyřešené výhrady ze strany EK s možnými následky pro Slovensko.

Nynější Ficova vláda už v minulosti prosadila změny zákonů, které jí umožnily vyměnit vedení některých institucí, včetně veřejnoprávní televize a rozhlasu.

