Desetiletý chlapec na Slovensku zachránil zraněného otce pod lavinou

Turisté spustili lavinu na štítu Baranie rohy. Spadli spolu s masou sněhu několik stovek metrů a sesunuli se i přes stometrový skalní práh. Když se zastavili, nebyli kriticky zasypaní sněhem. Nicméně otec měl vícečetná zranění páteře, kyčle a stehna. Chlapec vážnější poranění neutrpěl.

Na místě, kde se oba nacházeli, nebyl telefonní signál. Hoch proto došel na Téryho chatu pro pomoc. Nejdříve se za zraněným vydali dva turisté, pak i horští záchranáři.

„V odpoledních hodinách 10. května byli horští záchranáři požádáni o pomoc pro otce se synem, kteří spustili lavinu na Beraních rozích. Horští záchranáři ihned po přijetí informace požádali o součinnost posádku leteckých záchranářů a společně letěli do Malé Studené doliny. Nejdřív otce transportovali do popradské nemocnice a následně se vrátili pro chlapce, který byl podchlazený a otřesený z toho, co se stalo,“ píše horská služba.

Ve vysokohorských polohách je stále dost sněhu, a přetrvává proto i nebezpečí lavin. To se vlivem vyšších denních teplot i přímého slunečního svitu může na některých místech zvýšit, upozorňuje HZS.