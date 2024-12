Slovensko vyhostilo dva lidi. Údajně chystali útok na kritickou infrastrukturu

Slovensko vyhostilo do Maďarska a na Ukrajinu dvě osoby, které podezírá z přípravy potenciálního útoku na kritickou infrastrukturu na východě země. Na Facebooku to v pondělí uvedl ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Dvojice podle něj mimo jiné sledovala objekty energetické infrastruktury pomocí dronů a byla součástí toho, co nazval záškodnickou buňkou.