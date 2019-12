Upozorňovala jsem na zápach plynu, říká žena z prešovského paneláku

„Přišla jsem domů po noční a dalším vyřizování ve městě. Když jsem přicházela, dělníci u paneláku kopali díry. Ve vchodu byl silně cítit plyn, tak jsem se vrátila a upozornila je. Řekli mi, že je to pod kontrolou a jeden z nich šel se mnou do bytu. Tam plyn cítit nebyl, a tak jsem si šla lehnout,“ řekla reportérům listu Sme Silvia Hrebeňárová.



„Najednou to bouchlo, nevím odkud, zevnitř. Vletěly na mne dveře, praštily mě do ruky, ale nejsem zraněná, nic se mi nestalo,“ uvedla podle serveru Pravda.sk. Z bytu se nemohla dostat ke schodišti ani k výtahu. Slyšela křičet sousedku, ale nemohla ji pomoci a neví, co se s ní stalo. Ve vedlejším pokoji praskaly stěny.

„Nevím, jak dlouho to trvalo, pro mne to byla věčnost,“ dodala. Z bytu v desátém patře jí nakonec pomohli uniknout hasiči s vysokozdvižnou plošinou. Byt zcela vyhořel. „Měla jsem tam úplně vše,“ řekla, „Začnu od nuly, nemám nic,“ doplnila.

„Nevíme, kde to bouchlo. Jen se ozvala rána a hned jsme vyskočily z balkonu,“ řekla televizi Markíza dívka, bydlící v prvním patře.



Výbuch rozbil okna i na chodbách nedaleké základní školy na Mukačevské ulici. „Bylo vyučování, děti byly ve třídách a nikomu se nic nestalo. Hned jsme kontaktovali rodiče, aby si pro děti přišli a teď jsou už všechny v bezpečí,“ prohlásila ředitelka školy Zuzana Petrželová.

Ve škole mezitím zřídili středisko, kde se evakuovaní lidé mohou ohřát a napít čaje. „Je tu pár desítek lidí. Jedni přijdou, druzí odejdou. Někteří hledají příbuzné,“ poznamenala.



Asi největší tragédie za poslední půlstoletí

„Je to možná největší tragédie za poslední půl století, která město postihla,“ upozornila primátorka Andrea Turčanová, když se přišla na místo neštěstí podívat. Média nevylučují, že počet obětí ještě stoupne.

Dům, ve kterém vybuchl plyn, se nejspíš nezřítí, a to kvůli železobetonovým panelům, domnívá se odborník na panelové konstrukce ze Stavební fakulty Slovenské technické univerzity Andrej Bartók. „Podle mne to spadnout nemůže, protože ty paneláky jsou takzvané krabicové konstrukce. Panely tam jsou kolmo na sebe a je jich tam hodně,“ vysvětlil.

Budova je i poměrně vysoká - a ačkoliv účinky požáru snižují pevnost betonu, podlaží, která se nacházejí pod místem výbuchu, ovlivněna nejsou.

„Možná se řekne, že tři poschodí půjdou dolů a zbytek zůstane. Teprve až statici budou moci vejít do budovy a prozkoumat ji, budou moci určit míru poškození. Nemyslím si ale, že by mohla celá budova dnes spadnout,“ řekl podle Pravda.sk stavební inženýr a specialista na statiku panelových domů Vladimír Durbák.

Na tragédii zareagovalo i prešovské Divadlo Jonáše Záborského, které se rozhodlo zrušit večerní představení inscenace Zbabraná hra; v Česku bývá tato komedie uváděna pod titulem Hra, která se zvrtla.

Výbuch plynu rozmetal několik pater paneláku v Prešově (6.12.2019):