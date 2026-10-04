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Policie zadržela matku žáka, který ubodal učitelku. Vyhrožovala ředitelce školy smrtí

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  13:30
Záchranáři zasahují před základní školou ve Staškově na severu Slovenska, kde...

Záchranáři zasahují před základní školou ve Staškově na severu Slovenska, kde žák osmé třídy napadl nožem spolužačku a dvě učitelky. Jedna z učitelek svým zraněním podlehla. (29. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Policisté a záchranáři zasahují u základní školy ve Staškově na severu...
Záchranáři zasahují před základní školou ve Staškově na severu Slovenska, kde...
Policisté a hasiči zasahují u základní školy ve Staškově na severu Slovenska,...
Policie uzavřela ulici před základní školou ve Staškově na severu Slovenska,...
6 fotografií
Matka 13letého chlapce, který měl v základní škole ve slovenském Staškově zabít vlastní učitelku, skončila ve vazbě. Podle informací týdeníku PLUS 7 DNÍ žena měla vyhrožovat ředitelce školy, kde se tragédie udála, zabitím.

Podle informací slovenské státní stanice STVR je samotný chlapec umístěn na psychiatrickém oddělení nemocnice v Martině.

Matka chlapce měla mít problémy se zákonem již v minulosti, dříve byla stíhána pro trestnou činnost spojenou s drogami, které také užívala. Také otec žáka se dopustil porušení zákona, přibližně před rokem byl za podobné delikty puštěný podmíněně z vězení.

Podezření z podcenění. Na Slovensku po útoku ve škole prověřují i policistu

Žák osmé třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska v úterý zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky. Starší z nich později podlehla svým zraněním. Napadená dívka je v kritickém stavu, druhá učitelka údajně mimo ohrožení života a zůstává hospitalizována v žilinské nemocnici.

Zavražděná učitelka, jednašedesátiletá Božena Mariaková, byla podle svých známých třídní učitelkou ve druhé třídě a bývalou ředitelkou školy. „Tři roky bojovala s těžkou nemocí. Teprve před dvěma týdny jsme se potkali na ulici. Objali jsme se, ptala se mě, jak se mám. Řekl jsem jí, že dobře, žijeme,“ vzpomíná jeden z obyvatelů Staškova Stanislav Machovčák pro portál MY Kysuce.

Policie útočníka zadržela a stíhá jej pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy, píší Aktuality.sk s tím, že si případ převzal Úřad boje proti organizované kriminalitě (ÚBOK). Kvůli nízkému věku však mladík není trestně odpovědný. Trest by ovšem mohl dostat i tamní policista, který je podezřelý, že podcenil informace o chování žáka, který zaútočil.

Žák na slovenské škole napadl spolužáky a učitelky nožem. Jedna z nich zemřela

Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok v reakci na tragédii žádá, aby byl v parlamentu přednostně zařazen návrh zákona o prevenci radikalizace, a to na hlasování v prvním čtení už v úterý v 17 hodin. Ministr školství Drucker pak doplnil, že chce zároveň iniciovat zkrácené legislativní jednání, aby se o zákonu mohlo dál jednat v druhém čtení ihned po hlasování.

Na útok reagují politici napříč politickým spektrem od premiéra Roberta Fica přes prezidenta Petera Pellegriniho až po exprezidentku Zuzanu Čaputovou. „S velkým znepokojením sleduji situaci po tragické události v obci Staškov. Osobně mi to je nesmírně líto, pozůstalým vyjadřuji upřímnou soustrast a zraněným přeji brzké uzdravení a mnoho sil. Školy musí být bezpečným místem pro naše děti, jinak nebudeme mít budoucnost,“ napsal Fico.

Střední školy
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