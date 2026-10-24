Podle odhadu statistiků v přímé volbě předsedů krajů, primátorů měst, starostů vesnic a zastupitelů může hlasovat téměř 4,41 milionu lidí, včetně cizinců s trvalým pobytem na Slovensku.
Šéf státní volební komise Eduard Burda na tiskové konferenci řekl, že ráno otevřelo včas až na jednu výjimku všech více než 6000 hlasovacích místností. Kvůli technickým problémům se tak nestalo v jedné z vesnic na středním Slovensku, kde proto hlasování skončí později.
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K favoritům voleb předsedů krajů patří podle sondáží a médií zpravidla úřadující hejtmani. Například v Prešovském kraji se o hlasy voličů uchází kromě jiných nynější šéf kraje a předseda opozičního Křesťanskodemokratického hnutí Milan Majerský, dále europoslanec za neparlamentní hnutí Republika Milan Mazurek a ministr investic Samuel Migaľ (nestraník).
Těsnější souboj se podle poslední sondáže očekává ve slovenské metropoli. Úřadující primátor Bratislavy Matúš Vallo měl mírný náskok před ministrem dopravy Jozefem Rážem, kterého jako nestraníka podporuje nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica.
Hlavně v komunálních volbách se na Slovensku o přízeň voličů dlouhodobě uchází mnoho nezávislých kandidátů, část zájemců o funkci ve vedení samosprávy se zase opírá o podporu regionálních stran.
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Volby se konají ve více než 2900 obcích, včetně měst a městských částí Bratislavy a Košic, což jsou dvě největší města v zemi.
Úřady upozornily voliče na barevné odlišení hlasovacích archů a obálek pro komunální i krajské volby. V případě vložení hlasovacího archu do nesprávné obálky bude odevzdaný hlas neplatný.
V komunálních a krajských volbách na Slovensku voliči dostávají zpravidla čtyři hlasovací archy; až šest pak v Bratislavě a v Košicích, kde obyvatelé rozhodují ještě o vedení své městské části.