„To my jsme vy-hrá-li!!!“ Ficův návrat z politického hrobu: euforie nebrala konce

Expremiér Robert Fico přidal do kroku. Přikrčil nos, sepnul ruce do véčka a dal je před sebe jako radlici. Jako buldozer rozhrnul chumel novinářů v Súmračné ulici na okraji Bratislavy a beze slova zaplul do sídla své strany Směr – sociální demokracie.

Věděl, že musí ještě počkat. Než přijde jeho velká chvíle a definitivně se vrátí z politického hrobu. Žádný „súmrak“ nebude, jak se mu vysmívali. Naopak.

Tohle bude velkolepé vítězství, o kterém budou mluvit všichni.