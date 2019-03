O post slovenského prezidenta se utkají Čaputová a Šefčovič

Třetí místo zatím drží soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin s 14,6 procenta a čtvrté s 10,7 procenta šéf krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba. Na páté příčce je bývalý předseda parlamentu František Mikloško s 5,6 procenta a na šesté šéf vládní strany Most-Híd Béla Bugár s 3,6 procenta hlasů.

„Zatím k těm číslům přistupuji s pokorou a optimismem,“ komentovala první zprávy volební komise Čaputová, podle níž výsledky odrážejí volání lidí po změně. Své vítězství již po prvním kole voleb nepředpokládá.

Pro druhé kolo doufá, že se jejím protikandidátem stane Šefčovič. „Bylo by lepší, kdyby to byl kandidát, který nepředstavuje extrémní názory. Tedy pan Šefčovič,“ uvedla Čaputová.

„Nechci dělit lidi na dobré a špatné, chci být prezidentem pro všechny, prezidentem s lidskou tváří a prezidentem, který dokáže za lidi bojovat. Chci přesvědčit mladé lidi na Slovensku, že naše země je nejlepší místo pro život a vyplatí se tu zůstávat,“ prohlásil Šefčovič krátce po půlnoci, kdy byla sečtena zhruba polovina hlasů. „Od zítřka začínáme nanovo. Udělám maximum pro to, abychom oslovili většinu lidí,“ dodal.



Soudce Harabin vypadal podle deníku SME lehce překvapený, když se dozvěděl, že si připisuje pouhých 14 procent hlasů. Prohru si ale ani po sečtení poloviny odevzdaných hlasů nepřipouštěl. Vyjádřil přitom přesvědčení, že ho podpoří hlavně východní Slovensko a okolí Nitry.



Pokud by hlasování skončilo podle stávajících výsledků, rozhodlo by o příštím prezidentovi Slovenska až druhé kolo voleb 30. března. Do něj postoupí dva nejúspěšnější kandidáti z prvního hlasování.

Místopředsedkyně neparlamentní strany Progresivní Slovensko Čaputová se v kampani vymezila vůči nejsilnější vládní straně Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica, která v prezidentských volbách podporuje Šefčoviče. Kontroverzní soudce Harabin na rozdíl od Čaputové a Šefčoviče kritizuje EU, netají se také vstřícným postojem vůči Rusku.

Zatímco Čaputová v kampani podpořila možnost adopcí dětí homosexuálními páry, Šefčovič se přihlásil k tradiční rodině a ke křesťanským hodnotám. Ani jeden ze zmiňované dvojice nemá zkušenosti z vysoké politiky na Slovensku, Šefčovič dlouhá léta působí v diplomacii a členem Evropské komise je od roku 2009. Harabin byl dříve ministrem spravedlnosti a šéfem slovenského nejvyššího soudu.