Předčasné parlamentní volby na Slovensku budou 30. září, rozhodla sněmovna

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dříve dala právě do konce ledna politickým stranám čas na to, aby prosadily konání nových voleb. V opačném případě by jmenovala úřednický kabinet.

Slovenská sněmovna už minulý týden schválila potřebnou změnu ústavy k tomu, aby následně mohla třípětinovou většinou všech poslanců rozhodnout o zkrácení svého volebního období a stanovit termín voleb.

Hegerova vláda, které sněmovna v prosinci vyslovila nedůvěru, sice zůstala v úřadu, z ústavy má ale jen omezené pravomoci. Některá její rozhodnutí musí předem schválit hlava státu.