Fica, progresivisty? Kalkulačka vám ukáže, koho byste volili na Slovensku

Kromě tahounů předvolebních průzkumů, jako je Směr-SD či Progresivní Slovensko, kalkulačka zahrnuje i postoje menších stran včetně radikálů nebo slovenských Maďarů. Celkem se ptá na pětadvacet témat od budoucnosti Slovenska v EU a NATO přes školné na vysokých školách či odstřel medvědů až po zapojení Slovenska na kolonizaci Marsu.

Předčasné volby se v zemi konají proto, že slovenský parlament loni v prosinci vyslovil nedůvěru kabinetu premiéra Eduarda Hegera (OLaNO). Vláda měla dovládnout v demisi, kvůli několika rezignacím se však postupně rozdrolila do té míry, že prezidentka Zuzana Čaputová nakonec v polovině května jmenovala úřednickou vládu pod vedením Ľudovíta Ódora.

Ani tato vláda sice nedostala důvěru Národní rady, do voleb však už dovládne, byť s omezenými pravomocemi. Slováci žijící v zahraničí na rozdíl od Čechů nemají možnost volit na ambasádách, přihlásit se však mohli o volbu poštou. O korespondenční volby letos projevil zájem historicky nejvyšší počet Slováků, celkem 72 993.

Podle předvolebních průzkumů volby vyhraje expremiér Robert Fico se svým Směrem. Pokud by však hlasovali jen mladí Slováci, s necelými šesti procenty by se sotva dostal do parlamentu, zatímco nyní druhé Progresivní Slovensko by s přehledem vyhrálo se ziskem 24,4 procenta, napsal počátkem srpna portál Aktuality.sk s odkazem na zjištění agentury Focus.