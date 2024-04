V Korčokově štábu kroužili politici i herci. Večírek však skončil smutkem

„Ivan Korčok udělal maximum, opravdu chce být prezidentem lidí. S Pellegrinim bude mít Robert Fico de facto přímý a bezprostřední dosah na fungování prezidentského paláce,“ upozorňuje slovenský europoslanec Vladimír Bilčík a doufá, že „garnitura, která se snaží podkopat právní stát, svobodu médií a fungování našich veřejných institucí“, nebude mít kontrolu úplně nad vším.

Korčok si v sobotu udělal štáb ve velké dvoupatrové hale rozvržené tak, aby dole mohli korzovat příznivci kandidáta a očekávat dění na pódiu a nahoře mohli v klidu pracovat novináři. Prostor to byl velkorysý, všechny stoly pro média ve Staré tržnici v samotném centru Bratislavy ani nebyly obsazené.

Zatímco to u vstupu připomínalo filmový festival a jako na červeném koberci se fotografové slétli na každého, kdo přišel, kuloáry kolovaly zvěsti, že by snad mohla dorazit i prezidentka Zuzana Čaputová. Nakonec se to však nepotvrdilo. Účast byla přesto hvězdná. Mezi podporovateli diplomata Korčoka byli přímo na místě třeba slovenská herečka Vica Kerekes, diplomatka a herečka Magda Vášáryová, český filantrop Jan Dobrovský či herec a exministr zahraničí Milan Kňažko.

Ten věřil, že to „dopadne dobře“. „Nechci se vracet do minulosti a Ivana Korčoka znám už přes třicet let,“ říkal ve chvíli, kdy se ještě hlasovalo. Korčoka přišla podpořit i celá plejáda opozičních politiků od předsedy Progresivního Slovenska Michala Šimečky přes bývalého šéfa strany Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka, exprezidenta Andreje Kisku, Sulíkovu stranickou kolegyni Janu Bittó Cigánikovou, bývalou ministryni spravedlnosti Máriu Kolíkovou a předsedkyni strany Za lidi Veroniky Remišové až po expremiéra Igora Matoviče.

Ten mimochodem také kandidoval na prezidenta, i když se jím nechtěl stát, a během kampaně mu mnozí vyčítali, že hází Korčokovi klacky pod nohy a odčerpává mu podporu. Nakonec se však za svého někdejšího koaličního partnera postavil a hrubě se osobními útoky naopak snažil potopit Pellegriniho. Nestačilo to. Předseda parlamentu dostal tolik hlasů, že i kdyby úplně všichni voliči expředsedy Nejvyššího soudu Štefana Harabina, jichž bylo přes čtvrt milionu, volili Pellegriniho, pořád to ještě nepokrývá celý Pellegriniho zisk.

Dostal totiž 1,4 milionu hlasů. I Korčok přilákal víc lidí než v prvním kole a získal o necelých 200 tisíc hlasů méně než Pellegrini. V prvním projevu dole na pódiu pak poznamenal, že si ještě v týmu udělají analýzy a snad zjistí, co měl udělat lépe, co měl a naopak neměl říkat. Svůj projev přednesl ve chvíli, kdy sice ještě nebylo úplně sečteno, ale už bylo jasné, že prohrál. „Řeknu vám pravdu, tak jako jsem vám celou dobu říkal pravdu. Jsem zklamaný,“ přiznal.

Pokračoval sice s nadhledem, prý je duší sportovec a ví, jak to v politice chodí, takže chápe, že mu nezbývá než přijmout prohru. Ale dopálený byl, to bylo vidět. Několik minut vyjmenovával fauly svého protivníka, na které ostatně upozorňovali i novináři, odborníci a které vadily i části veřejnosti. Po extrémně nudné kampani před prvním kolem Pellegrini sundal rukavice a opakovaně varoval, že s Korčokem by se mohlo stát, že slovenští vojáci zamíří na Ukrajinu.

„Na Slovensku se dá stát prezidentem i tak, že budete vést netransparentní kampaň. Že nikdo nebude vědět, odkud přišly peníze na účet. Že to nikoho nebude zajímat a že ti, kteří takovou kampaň vedou, to už považují za úplné detaily. Ukazuje se, že se můžete stát prezidentem Slovenské republiky tak, že začnere šířit nenávist, bičovat vášně a tlačit lidi na barikády. Kampaň se dá vyhrát i tak, že z toho druhého, abych byl přesný – ze mě –, uděláte kandidáta války. Chci říct velmi jasně: Toto vám nezapomenu,“ kritizoval, než ho přerušil potlesk.

Ten se ozval ještě mnohokrát a zklamaní příznivci Korčokovi i unisono odpovídali. Když sliboval, že se nevzdá, volali: „My taky ne!“ a „Děkujeme!“ Jejich kandidát mluvil o tom, že strach ve společnosti šíří lidé, kteří se sami bojí voličů a schovávají se ve svých státních funkcích, a že si jedna část společnosti zprivatizovala vlastenectví. Když si pak na pódium pozval manželku i oba syny, zdůraznil, že to hlavní už však v životě dávno má.

Doznívá píseň Franka Sinatry, na plátně se promítají poslední Korčokovy fotky z kampaně, poražený kandidát si náznakem políbil prsty na ruce, zamával a odešel. Lidé mu děkovali ještě i venku, kde bylo v současném téměř červnovém počasí mnohem příjemněji než uvnitř dusné Staré tržnice. Lidé tak neměli důvod dál v ní zůstávat. Část novinářů se přesunula do Pellegriniho štábu, opoziční politici tiše zmizeli a lidé z obsluhy začali uklízet.

„Jsme smutní, zklamaní. Nečekali jsme to,“ říká po jedné ráno žena obsluhující kávovar. Na hrudi má připnutou Korčokovu placku. Lidé si podle ní možná řekli, že už to má jejich kandidát jisté. Od jejího kolegy pak zazní, že na Slovensku strašení válkou funguje. „Vy Češi jste dál, buďte rádi, že jste se od nás oddělili, aspoň vás netáhneme dolů. Ale neodejdeme odsud, to by oni přesně chtěli. Zůstaneme tady a budeme bojovat,“ dodává muž rozhodně.