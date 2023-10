Horší než za Mečiara to nebude. Premiér může být i Pellegrini, říká expert

V sobotních volbách vyhrála strana Směr-SD expremiéra Roberta Fica. Toho už prezidentka Zuzana Čaputová pověřila sestavením vlády. Jak hodnotíte uplynulé volby?

Jsou pro mě potvrzením, že na Slovensku stále fungují jak reprezentativní demokracie, tak volby jako instituce. Přes sedmdesát procent slovenské společnosti bylo dlouhodobě nespokojeno s tím, jak se tu vládlo a jak se tato země vyvíjí. Volby jsou proto podle mě hlavně o porážce Igora Matoviče a koalice z roku 2020, která nyní ztratila sedm set tisíc hlasů.

Vzhledem k tomu, že k volebním urnám přišlo kolem tří milionů lidí, je to obrovský propad. V demokratickém systému volič řeší hlavně to, zda je spokojený s výkonem, který předvedla dosavadní vláda. Zdá se, že voliči jednoznačně řekli, že to bylo příšerné a že nejsou spokojení. Druhou otázkou je, koho si pak vyberou. Opoziční strany jednoznačně vyhrály. Tou nejsilnější byl samozřejmě Směr, který sice reprezentuje politiku minulosti, ale do voleb šel z opozice. Na druhé straně je tu Progresivní Slovensko, které na to, že bylo mimoparlamentní stranou, dokázalo dosáhnout relativně silného výsledku.