Těžké váhy v slovenské debatě. Utkají se Fico s Šimečkou, Sulíkem a Pellegrinim

Zatímco Fico, Šimečka a Pellegrini vedou strany, které se v posledních týdnech stabilně umisťují v čele předvolebních průzkumů, Sulík se se svojí SaS pohybuje na hranici zvolení do Národní rady.

Na úvod debaty se politici dotkli podoby současné kampaně, kterou provázejí i fyzické potyčky. Podle Sulíka je příliš agresivní. „Trochu působíme jako banánová republika,“ řekl Šimečka s tím, že se o Slovensku v tomto kontextu píše i v zahraničí. Řekl také, že se chaos přenáší z parlamentu do ulic.

Fico jen poznamenal, že se do žádné potyčky nedostal, a Pellegrini čeká, že se ještě něco může stát, vzhledem k „expertům“ typu Igora Matoviče, který podle něj vulgarizoval a bulvarizoval politiku. V této debatě už ovšem Fico dvakrát urazil moderátorku, která požádala o slušnost v debatě.

Šéf Směru nicméně řekl, že mu jde o sestavení vlády, která bude „sociální, proevropská a protifašistická“. S tímto náhledem prý vidí dvě strany, se kterými by mohl kabinet sestavit tak, aby to nebyl „slepenec“. Tímto nepřímo vyloučil spolupráci s krajně pravicovou Republikou, o níž se dlouhodobě mluví jako o možném koaličním partnerovi Směru. Na přímý dotaz však Fico v tomto ohledu odmítl odpovědět.

Čtvrteční debata navazuje na předešlou diskusi, která se konala ve středu za účasti předsedů pěti stran – expremiéra a šéfa hnutí OLaNO Igora Matoviče, lídra strany Jsme rodina Borise Kollára, předsedy Slovenské národní strany Andreje Danka, šéfa krajně pravicové Republiky Milana Uhríka a předsedy Křesťanskodemokratického hnutí Milana Majerského.

Politici se v ní pohádali například o to, kdo víc rozkradl Slovensko či kdo má za sebou víc kauz, ale i o pomoc napadené Ukrajině. „Vím, že na Ukrajině bojují o každý kousek země a je prolitá krev vojáků. Ale to neznamená, že když vám někdo pomáhá, tak ho můžete urážet a případně vyhrožovat žalobami. Vůbec se nedivím, že Polsko k takovému kroku přistoupilo,“ řekl Kollár s odkazem na momentální spor Kyjeva a Varšavy o ukrajinské obilí.

Ukrajina proti Slovensku, Polsku a Maďarsku podala u Světové obchodní organizace (WTO) stížnost proti Slovensku, Polsku a Maďarsku kvůli jejich rozhodnutí v embargu pokračovat. Kyjev později slíbil, že na své stížnosti vůči Slovensku u WTO trvat nebude.

Rozhodnutí Polska zastavit dodávky zbraní na Ukrajinu komentoval Matovič tak, že si o to prezident Zelenskyj „koledoval“. Dodal, že by prezident měl být vůči Polsku i Slovensku vděčnější. Polsko podle něj pomáhá Ukrajině mimořádně intenzivně. „Podejte prst a odtrhne vám celou ruku. A Zelenskyj by takto chtěl celou ruku,“ prohlásil.