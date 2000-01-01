Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán (na snímku uprostřed). Na vojnu si tehdy přibalil sovětský fotoaparát značky Zorkij. Jak na vojnu za nejhlubší normalizace vzpomíná?
Já jsem z toho byl nešťastnej. Když jsem dostal povolávák do Chrudimi, tak jsem se vyděsil. Chtěl jsem být blízko Prahy.
Otec měl ale uklidnil, že je to jen přijímač a nakonec budu sloužit úplně jinde. Tvrdil mi, že má spolužáka na vojenské správě a ten to zařídí. Jenže to dopadlo úplně jinak.
V září 1976 jsem nastoupil do Chrudimi na přijímač pro absolventy. Když jsme po měsíci složili přísahu, vybrali z nás skupinu, kterou posadili do vlaku a poslali do Michalovců. Pak se ukázalo, že to byli lidi, kteří neměli úplně dobrý politický profil.
Poslali mě ke stavebnímu praporu, který budoval vojenskou zotavovnu ministerstva národní obrany u Zemplínské Šíravy.
Jednou tam dokonce dorazil armádní generál Dzúr. (Martin Dzúr, ministr národní obrany, pozn. red). Přiletěl vrtulníkem a my jsme museli všechny obrubníky natřít vápnem, aby to vypadalo hezky.
V Michalovcích to bylo strašný. Hned po příjezdu jsem šel na záchod. Pisoáry byly hrozně blízko u sebe, vedle mě se postavil nějaký dvoumetrový lopaťák a pochcal mě od pasu dolů. Nevím proč to udělal, možná schválně.
Ze začátku mi tedy z toho nebylo úplně dobře. Ale během pár týdnů jsem si uvědomil, že tam budu mít takovou svobodu, jakou už nikdy nikde nezažiju.
Většinu času jsme nedělali nic. U našich dílen byly velký stany, na které se dalo vylézt. Tam jsme se opalovali. Nikdo tě tam nenašel, jenom zespodu byl na látce proti slunci vidět obrys člověka.
Profesionální vojáci tam byli za trest. Většina záklaďáků byli lopaťáci, někteří neměli ani základní školu. Tady jsou bažanti, čerstvě oholení z přijímače.
My jsme byli elita. Absíci, vysokoškoláci. Několik architektů, stavaři, pár strojařů. Byli jsme tam jen na jedenáct měsíců, první rok jsme si odkroutli v rámci školy u takzvané vojenské katedry. I důstojníci se k nám chovali jinak.
Mě poslali do skladu automobilové techniky k četě opravářů aut. Opravovali jsme náklaďáky, sháněli součástky.
Kasárny byly dost hrozný. Říkalo se jim Bangladéš. To je nějaký stát, kde se to tehdy dost mlelo. V našich kasárnách panovaly taky velmi svérázné poměry.
Ale taky tam byla dost velká svoboda. Mohlo se prakticky všechno, jenom se to nesmělo dostat ven.
Ven se chodilo dírou v plotě. Když někdo dostal vycházku, tak šel do města do hospody. Jen ses musel do deseti nebo do jedenácti večer vrátit. Tenhle chlapec to přehnal tak, že ho kamarádi museli upravit ledovou sprchou, aby ráno zvládl nástup.
Na příchody z vycházky dohlížel takzvaný dévéťák (dozorčí vojskového tělesa, pozn. red.) Byl to major, notorik. Když přišel někdo před jedenáctou, tak mu vynadal, že to nestrpí. Že z vycházky se musí chodit až po půlnoci a nesmíš přijít střízlivej. Prý co si to dovolujem. Ale tvářil se u toho naprosto vážně.
Samozřejmě že strašně moc alkoholu se do kasáren propašovalo. Nejvíc se pilo v pondělí. V neděli se lidi vraceli z opušťáku a každý si s sebou přivezl nějakou lahev. Ještě v neděli v noci nebo v pondělí se to všechno vysálo. Myslím, že na vojně jsem vypil nejvíc alkoholu v životě.
Pořád se tam dělaly nějaký šílený rituály. Tady toho kluka chytili a namazali strojním olejem.
Mě zase jednou přivázali k železný posteli, odnesli na umývárku a tam na mě pustili ledovou sprchu. Bylo to myšleno jako forma oslavy, protože jsem měl narozeniny.
Měli jsme tam i turistický kroužek. Možná jsme ani neměli vycházky, ale opustili jsme posádku a vylezli na vrchol Vihorlatu.
Tohle už jsou mazáci, ukazují, kolik jim chybí do civilu. Ten krejčovský metr měl sto padesát centimetrů. Když ti zbývalo z vojny posledních sto padesát dní, tak jsi z něj každý den odstřihl jeden centimetr. Ale my absolventi jsme tím pohrdali.
Čím kratší metr jsi měl, tím jsi byl důležitější. První rok jsi byl bažant a musel jsi sloužit, pak z tebe byl mazák a nakonec supermazák. Šikana nebyla jen tolerovaná, nižší důstojníci ji přímo podporovali, protože pomáhala udržovat hierarchii moci. Tohle byl poddůstojník Kuruc. Ten byl pro každou srandu, nic nezkazil.
Bulhar, bagrista. Hrozně příjemnej člověk. Jednou nám za trest vymysleli noční směnu, v minus dvaceti jsme vykládali vagony. A on se rozhodl jeden z těch prázdných vagonů bagrem posunout. Chytil ho lžící za kabinku pro brzdaře a snažil se ho popotáhnout. Jenže vagon byl těžkej, takže tu kabinku ohnul. Já pak dal povel, že se jde do hospody. Úkol zůstal nesplněn a škodu na vagonu platila armáda.
Tohle byl slovenský Rom z velmi dobře asimilované rodiny. Na vojnu přišel už jako člen komunistické strany a také se podle toho choval. Věděl, že se mu nemůže nic stát, protože si ho nikdo netroufl potrestat.
Jednou jsme si řekli, že uděláme guláš party. Vzali jsme maso, koupil se sud piva a pípa, sedli jsme na náklaďáky a jeli jsme do vojenského prostoru na Vihorlat.
Byla to de facto ilegální akce, ale velitel naší čety o ní věděl a zúčastnil se.
Zastavili jsme auta někde v lese, pak jsem ještě museli sudy kutálet někam dál hrozným roštím.
Uvařil se guláš, pilo se pivo, hrálo se na kytary.
Velitel, voják z povolání, si tam dokonce vzal svoji přítelkyni. Nevím proč, asi jí chtěl ukázat, jak to s náma umí.
No jenže jak se tam pilo a na lidi začal působit alkohol, tak se jí tam přestalo líbit. A řekla, ať jí odveze domů.
To pro něj byl úkol nejvyšší priority, takže vzal jedno auto a jel s ní pryč.
Než se vrátil, tak tam začala řežba.
Všichni se začali mydlit a jeden z šoférů si taky vzal auto a ožralej se rozhod, že pojede domů.
Lesní cesty nebyly projetý, auto vysoký a stromy nízký, takže přijel do kasáren s úplně orvanou plachtou na korbě. Takže se řešilo, kam to zaparkovat, aby to nebylo viděl.
Ale po společenský stránce to bylo super, hrozně nás to stmelilo.
Na prvního Máje byl v Michalovcích prvomájový průvod. Z toho měli velitelé vítr. Tehdy se totiž podepisovala Charta 77 a oni se báli nějakého politického excesu. Nechali celý útvar nastoupit na buzerák a odsouhlasit protest proti chartě. Samozřejmě nic nehrozilo, protože nikdo z nás netušil, co to je.
Mazáci ale pak během prvomájového pochodu vytáhli své metry a před tribunou s nima radostně mávali. To byl docela průšvih.
Tehdy jsem byl samozřejmě vzteklej, že musím na vojnu. Dneska jsem rád, že jsem tam byl. Člověka to otuží proti osobnímu nepohodlí. A taky proti jakýmkoliv pitomcům, které v životě potkáš.
P.S.: Vojenská zotavovna Medvědí hora u přehrady Zemplínská Šírava nakonec skutečně byla dostavena.
Jako hotel Granit fungovala až do roku 2018. Pokud jste na fotografiích někoho poznali nebo chcete kontaktovat autora fotografií, pište na adam.hajek@idnes.cz
