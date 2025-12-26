|
„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat
Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta
Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...
Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny
Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...
Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek
V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...
Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad
Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...
Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta
Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...
Film Citová hodnota získal ceny Evropské filmové akademie za herecké výkony
Cenu Evropské filmové akademie za nejlepší herecké výkony letos získali Stellan Skarsgård a Renate Reinsveová za role ve filmu Citová hodnota dánsko-norského režiséra Joachim Trier. Ocenění byla...
Skiman u Polničky: vítězství stranou, kouzlo závodu je v zážitku a krojích
Téměř šest desítek lyžařů - mužů, žen i dětí, vyjelo v sobotu odpoledne do bílé stopy. Navzdory oteplení zůstalo sněhu kolem Polničky na Žďársku ještě dost a účastníci 19. ročníku závodu Skiman tak...
Divákům se zdál ošklivý. Z Ameriky pak Karel Gott přijel jako suverénní drzoun
Karel Gott – na většinovém názoru, že byl nejlepším českým zpěvákem, nepanuje stoprocentní shoda. Někdo ho obdivuje, někdo moc nemusí. Jisté však je, že byl jednoznačně nejúspěšnější. Ať už použijeme...
Domy podražily za pět let o šedesát procent. V tempu růstu cen předstihly byty
Pořídit si rodinný dům začíná být v Česku luxus. V posledních pěti letech totiž zdražovaly podstatně rychleji než byty. Zatímco ještě v lednu 2021 činila průměrná pořizovací cena 30 815 korun za metr...
Senátorka Němcová po 32 letech končí ve veřejné službě. Nebude obhajovat mandát
Senátorka Miroslava Němcová na volebním kongresu občanských demonstrantů oznámila, že po 32 letech skončí ve veřejné službě. Oznámila, že už nebude na podzim obhajovat mandát. Dříve byla i...
EU podepsala po 25 letech jednání dohodu s jihoamerickými zeměmi Mercosur
Představitelé Evropské unie a jihoamerického bloku Mercosur podepsali obchodní dohodu, uvádí agentury. Úmluva se připravovala 25 let a podle Evropské komise vytvoří největší zónu volného obchodu na...
Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na východě Prahy
Kvůli střetu vlaku s osobou byl v sobotu zastaven provoz na několika železničních úsecích na východě metropole. Nejezdilo se mezi Praha-Libeň a Praha-Běchovice ani v úseku Praha-Běchovice –...
Evropa se posunula doprava, centristé musí také, apeluje lídr evropských lidovců
Předseda Evropské lidové strany (EPP) Manfred Weber apeluje na změnu přístupu. Ten má lépe odrážet současnou realitu. Je podle něj nutné, aby se středové evropské strany posunuly směrem k...
Skotská palírna nabídne whisky v hliníku. Nad zdravotními důsledky visí otazník
Křišťálové láhve s jantarovou whisky jsou ozdobou nejednoho baru nebo pánského salonu. Jedna ze skotských palíren se ale rozhodla tento tradiční obrázek narušit. Testuje totiž hliníkové obaly, které...
Násilí, nahota a krev. Severokorejský film o atentátu na Kima boří tabu
Severokorejská státní televize odvysílala film, který se v mnohém liší od tamní typické audiovizuální produkce. Zobrazuje násilnosti, mimomanželské aféry či akční honičky. Svým stylem se snaží...
Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku
Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...
Hasiči bojují s požárem nedaleko brněnského centra, z místa stoupal černý dým
Hasiči v Brně zasahují u požáru přízemního domu ve Francouzské ulici nedaleko centra města. Z místa stoupal před soumrakem hustý černý dým. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu.