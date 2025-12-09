Další malér na slovenské železnici. Od srážky dělilo vlaky pár desítek metrů

Autor: ,
  15:41
Na Slovensku v úterý nechybělo mnoho, aby se na trati mezi Liptovským Mikulášem a Liptovským Hrádkem srazily dva protijedoucí vlaky. Z fotky pořízené z místa incidentu je patrné, že ke střetu dvou souprav scházelo zhruba 20 až 30 metrů.
Na Slovensku se na trati mezi Liptovským Mikulášem a Liptovským Hrádkem málem...

Na Slovensku se na trati mezi Liptovským Mikulášem a Liptovským Hrádkem málem srazily dva protijedoucí vlaky. (9. prosince 2025) | foto: Polícia Slovenskej republiky

U slovenské obce Jablonov nad Turňou se srazily dva osobní vlaky. (13. října...
Následky železniční nehody u slovenského Pezinku (10. listopadu 2025)
Na jihovýchodním Slovensku se srazily dva rychlíky. (13. října 2025)
U města Pezinok ležícího severně od Bratislavy se srazily dva vlaky slovenských...
29 fotografií

„Upozorňujeme cestující, že v důsledku této mimořádnosti může docházet ke zpoždění vlaků na dotčené trati. Cestující prosíme, aby při plánování cesty sledovali aktuální informace o provozu na našich komunikačních kanálech,“ uvedl mluvčí národního dopravce ZSSK Ján Baček.

Případ podle něj souvisí s řízením vlakové dopravy, kterou má na starost správce železniční infrastruktury na Slovensku (ŽSR).

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky, jeden projel na červenou. Zraněných jsou desítky

Slovenská policie odpoledne oznámila, že zahájila vyšetřování incidentu pro trestný čin obecného ohrožení.

„Nákladní vlak z dosud neznámých důvodů vjel na obsazenou trať, kde v tu chvíli projížděl rychlík. Ke srážce vlaků nedošlo, zastavily se přibližně 20 až 30 metrů od sebe. Nikdo nebyl zraněn. Strojvedoucí podstoupili dechovou zkoušku, která byla negativní,“ konstatovala policie.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Už čtvrtý incident za několik týdnů

Slovensko v posledních měsících zažilo už dvě srážky vlaků. První se stala v půlce října, když bylo při střetu dvou rychlíků na východním Slovensku zraněno 91 lidí. Z výsledku vyšetřování vyplynulo, že nehodu způsobil svou chybou strojvůdce, který se soupravou projel na červenou.

Druhá kolize se stala v listopadu nedaleko hlavního města Bratislavy. Při této nehodě se zranilo 79 lidí. K neštěstí došlo u nádraží ve městě Pezinok. Podle dostupných informací jeden z vlaků projel na červenou a druhá souprava, byť brzdila, do něj ve velké rychlosti zezadu narazila. Srážka mohla dopadnout tragičtěji, ale cestující zachránil protikolizní systém ETCS, kterým byl vybaven jeden z vlaků.

Slovenská policie po srážce rychlíků zadržela strojvůdce, pak ho propustila

Na nádraží v Košicích pak 19. listopadu vykolejil jeden vůz osobního vlaku. Incident se obešel bez zranění, vyžádal si ale opravu kolejí. Vykolejený vagon poškodil trať v délce přibližně sto metrů a jen těsně se vyhnul soupravě na sousední koleji.

ETCS na Slovensku v současnosti funguje pouze na trati mezi Bratislavou a Žilinou a pak v úseku od Žiliny do severoslovenského města Čadca. Není tak aktivní ani na východě země, kde se stala říjnová nehoda.

ETCS je jednotný evropský vlakový zabezpečovač. Funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak. Spolu s lokomotivami se instaluje také do tratí.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

Zaklíněného řidiče museli z auta vystříhat hasiči, hlavní tah z Varů na Prahu stojí

U odbočky na Olšová vrata se střetl kamion s osobním autem. (9. prosince 2025)

U vážné dopravní nehody na silnici I/6 u odbočky na Olšová Vrata zasahují všechny složky IZS. Srazil se tam kamion s osobním autem. Jeho řidič zůstal ve vozidle zaklíněný, vystříhat ho museli hasiči....

9. prosince 2025  16:18

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

9. prosince 2025  12:54,  aktualizováno  15:59

Ozbrojení lupiči v Praze přepadli byt, obyvatelům vyhrožovali a vzali elektroniku

Pražští policisté vyšetřují loupež v Košířích. (9. prosince 2025)

Dva ozbrojení muži vnikli v úterý ráno do bytu v pražských Košířích. Od obyvatel si vynutili vydání osobních věcí a elektroniky. Jednoho z mužů zadrželi kriminalisté dvě hodiny po činu na Chodově....

9. prosince 2025  14:32,  aktualizováno  15:56

Britská vláda zestátňuje železnici. Představila vizuál nového státního dopravce

Vlak s reklamou poutající na nové barvy britské železnice na nádraží Waterloo...

Osobní železniční doprava ve Velké Británii postupně zcela přechází pod stát, konkrétně pod státního dopravce Great British Railways. Vláda si od tohoto kroku slibuje větší spolehlivost i kvalitu...

9. prosince 2025  15:56

Další malér na slovenské železnici. Od srážky dělilo vlaky pár desítek metrů

Na Slovensku se na trati mezi Liptovským Mikulášem a Liptovským Hrádkem málem...

Na Slovensku v úterý nechybělo mnoho, aby se na trati mezi Liptovským Mikulášem a Liptovským Hrádkem srazily dva protijedoucí vlaky. Z fotky pořízené z místa incidentu je patrné, že ke střetu dvou...

9. prosince 2025  15:41

Kauza kokainu v krabicích od banánů pokračuje. Soud zrušil osvobozující verdikt

Trojice mužů, kteří podle policie zorganizovali dodávku několika stovek...

Odvolací soud zrušil osvobozující verdikt nad trojicí mužů, které obžaloba vinila ze zorganizování dodávek několika stovek kilogramů kokainu v krabicích s banány. Případ bývalého vedoucího pracovníka...

9. prosince 2025  15:30

Poskytovatelé sociálních služeb v podezření z machinací, policie zadržela i ředitelku

ilustrační snímek

Policie kvůli závažné hospodářské kriminalitě v pondělí zasahovala u poskytovatelů sociálních služeb v Jihlavě a na jižní Moravě. Podle tajemníka jihlavského magistrátu Evžena Zámka skončila v rukou...

9. prosince 2025  15:24

Hitler byl hustej, tvrdí aktivista, který by vzal ženám volební právo a nikdy neměl sex

Krajně pravicový aktivista Nick Fuentes (13. listopadu 2021)

Americký krajně pravicový aktivista a komentátor Nick Fuentes znovu vzbudil pobouření. V rozhovoru s britským moderátorem Piersem Morganem prohlásil, že nacistický vůdce Adolf Hitler byl „hustý“....

9. prosince 2025  15:07

Řekl „negr“? Tak smí být bodnut. Verdikt soudu v USA jako záhada pro Einsteina

Premium
Na záznamu. Howard se drží za rameno, do kterého byl bodnut. A protože po...

Optimisté už rok tvrdí, že z pokrokářství je mrtvola, ale soud v oregonském Portlandu právě vynesl rozsudek, který s přehledem vítězí v soutěži o pokrokářskou šílenost roku. Stručně shrnuto: muž...

9. prosince 2025

Chtějí nás vyloučit, i když sami vládnou s ODS. Rebelům z ANO vadí dvojí metr

Náměstek brněnské primátorky René Černý a náměstkyně Karin Podivinská, kteří...

Místo vysvětlování na koberečku brněnští rebelové z ANO pouze poslali svého zástupce se vzkazem. S osobní účastí na pondělním krajském předsednictvu hnutí se deset zastupitelů, kteří neuposlechli...

9. prosince 2025  13:45,  aktualizováno  14:55

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

9. prosince 2025  14:49

Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka, pátrá po něm policie

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledají agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška.

9. prosince 2025  14:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.