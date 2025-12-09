„Upozorňujeme cestující, že v důsledku této mimořádnosti může docházet ke zpoždění vlaků na dotčené trati. Cestující prosíme, aby při plánování cesty sledovali aktuální informace o provozu na našich komunikačních kanálech,“ uvedl mluvčí národního dopravce ZSSK Ján Baček.
Případ podle něj souvisí s řízením vlakové dopravy, kterou má na starost správce železniční infrastruktury na Slovensku (ŽSR).
Slovenská policie odpoledne oznámila, že zahájila vyšetřování incidentu pro trestný čin obecného ohrožení.
„Nákladní vlak z dosud neznámých důvodů vjel na obsazenou trať, kde v tu chvíli projížděl rychlík. Ke srážce vlaků nedošlo, zastavily se přibližně 20 až 30 metrů od sebe. Nikdo nebyl zraněn. Strojvedoucí podstoupili dechovou zkoušku, která byla negativní,“ konstatovala policie.
Už čtvrtý incident za několik týdnů
Slovensko v posledních měsících zažilo už dvě srážky vlaků. První se stala v půlce října, když bylo při střetu dvou rychlíků na východním Slovensku zraněno 91 lidí. Z výsledku vyšetřování vyplynulo, že nehodu způsobil svou chybou strojvůdce, který se soupravou projel na červenou.
Druhá kolize se stala v listopadu nedaleko hlavního města Bratislavy. Při této nehodě se zranilo 79 lidí. K neštěstí došlo u nádraží ve městě Pezinok. Podle dostupných informací jeden z vlaků projel na červenou a druhá souprava, byť brzdila, do něj ve velké rychlosti zezadu narazila. Srážka mohla dopadnout tragičtěji, ale cestující zachránil protikolizní systém ETCS, kterým byl vybaven jeden z vlaků.
Na nádraží v Košicích pak 19. listopadu vykolejil jeden vůz osobního vlaku. Incident se obešel bez zranění, vyžádal si ale opravu kolejí. Vykolejený vagon poškodil trať v délce přibližně sto metrů a jen těsně se vyhnul soupravě na sousední koleji.
ETCS na Slovensku v současnosti funguje pouze na trati mezi Bratislavou a Žilinou a pak v úseku od Žiliny do severoslovenského města Čadca. Není tak aktivní ani na východě země, kde se stala říjnová nehoda.
ETCS je jednotný evropský vlakový zabezpečovač. Funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak. Spolu s lokomotivami se instaluje také do tratí.