Slovenská vláda ustála hlasování o nedůvěře. Její poslanci ji podrželi všichni

Slovenská vláda podle očekávání přečkala hlasování sněmovny o opozičním návrhu na její odvolaní. K opozici se při hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu premiéra Roberta Fica nepřidal žádný vládní poslanec.
Slovenská sněmovna hlasovala o návrhu opozice svrhnout vládu. (5. února 2026)

Pro odvolání vlády hlasovalo 60 poslanců, dalších 79 zákonodárců bylo proti. V jednacím sálu při hlasování chyběla zhruba desítka opozičních poslanců. K vyslovení nedůvěry vládě je podle slovenské ústavy potřebný souhlas alespoň 76 z celkového počtu 150 poslanců. Tuto většinu opoziční strany nemají.

Slovenský parlament zatím nerozhodl o sedmi opozičních návrzích na odvolání ministrů, o kterých sněmovna jednala spolu s návrhem na vyslovení nedůvěry celé vládě.

Vládní poslanci už dopoledne hlasováním rozhodli o ukončení uvedené debaty, která začala ve středu a pokračovala v noci na dnešek. Vystoupit v ní stihlo jen několik z více než 60 přihlášených zákonodárců.

Korupce na Slovensku „zmizela“. Boj s ní je katastrofální, říká generální prokurátor

Vládní koalice svým přístupem už dříve opakovaně bránila otevřít samotné jednání o celkově osmi návrzích na odvolání, které opozice předložila ve sněmovně postupně od prosince 2024.

Opoziční poslanci v debatě kritizovali práci vlády a ministrů, samotné noční jednání sněmovny, ale také skutečnost, že vládní koalice delší dobu neumožnila projednat jejich návrhy.

Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka v této souvislosti poukázal na příklad Česka, kde nová vláda premiéra Andreje Babiše čelila ve Sněmovně opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry jen zhruba tři týdny poté, co získala důvěru poslanců.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

