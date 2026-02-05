Slovenská vláda ustála hlasování o nedůvěře. Její poslanci ji podrželi všichni

Pro odvolání vlády hlasovalo 60 poslanců, dalších 79 zákonodárců bylo proti. V jednacím sálu při hlasování chyběla zhruba desítka opozičních poslanců. K vyslovení nedůvěry vládě je podle slovenské ústavy potřebný souhlas alespoň 76 z celkového počtu 150 poslanců. Tuto většinu opoziční strany nemají.
Slovenský parlament zatím nerozhodl o sedmi opozičních návrzích na odvolání ministrů, o kterých sněmovna jednala spolu s návrhem na vyslovení nedůvěry celé vládě.
Vládní poslanci už dopoledne hlasováním rozhodli o ukončení uvedené debaty, která začala ve středu a pokračovala v noci na dnešek. Vystoupit v ní stihlo jen několik z více než 60 přihlášených zákonodárců.
|
Korupce na Slovensku „zmizela“. Boj s ní je katastrofální, říká generální prokurátor
Vládní koalice svým přístupem už dříve opakovaně bránila otevřít samotné jednání o celkově osmi návrzích na odvolání, které opozice předložila ve sněmovně postupně od prosince 2024.
Opoziční poslanci v debatě kritizovali práci vlády a ministrů, samotné noční jednání sněmovny, ale také skutečnost, že vládní koalice delší dobu neumožnila projednat jejich návrhy.
Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka v této souvislosti poukázal na příklad Česka, kde nová vláda premiéra Andreje Babiše čelila ve Sněmovně opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry jen zhruba tři týdny poté, co získala důvěru poslanců.