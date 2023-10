Konspirace a omluvy Rusku. Slovenská vláda přichází s kontroverzními kandidáty

Nejmenší koaliční strana SNS chce, aby novým ministrem životního prostředí byl Rudolf Huliak a ministryní kultury Martina Šimkovičová, uvedla média s odvoláním na šéfa strany Andreje Danka. Ani jeden z kandidátů, kteří byli zvoleni za poslance, není členem SNS.

Huliak v posledních volbách kandidoval za krajně pravicovou Lidovou stranu Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotleby. V minulosti šířil nenávistné příspěvky vůči ochráncům přírody, klimatickým aktivistům a komunitě LGBT+.

„Tyto liberálně-progresivní strany podporují oteplování naší slovenské společnosti. Zakládají tepelné elektrárny a podobné podniky, v nichž se akumuluje teplo, které produkuje CO 2 , a já se nechci dívat na sexuální praktiky dvou mužů, při nichž vzniká CO 2 , siřičitany a další věci jako vedlejší produkt používání tělesných otvorů, které k tomu vůbec nejsou určeny,“ říká podle Denníku N v jedné z nahrávek.

Kvůli výrokům na adresu sexuálních menšin Huliaka v pondělí vyslýchala Národní kriminální agentura (NAKA). Poslanec kvůli tomu nestihl podpis koaliční smlouvy, byť termín návštěvy policie si prý dohodl sám.

Chráněné medvědy po střetech s lidmi Huliak označil za biologickou zbraň k likvidaci slovenského venkova a v jednom ze svých videí chtěl věšet lidi, kteří stojí za studií o počtu medvědů na Slovensku.

Muž, který se angažuje v několika mysliveckých organizacích, konkrétně zmínil i jednoho ochránce přírody, jehož popel by prý rozprášil v moři, zatímco diváci popravy by spokojeně pokračovali ve sledování rozjetého fotbalového zápasu „s dobrým pocitem, že se zbavili darmožrouta“.

Huliak by rovněž ze Slovenska nejraději vyhodil všechny běžence. Šířil také konspirační teorii, že se mezinárodní elity snaží lidi připravit o auta tím, že si vymyslely klimatickou krizi. Dalším hoaxem, o který se podělil se svými fanoušky, pak byla zvěst, že liberální strana Progresivní Slovensko po volbách zdraží pivo.

Před rokem pak prohlásil, že pokud by vedl svou zemi, jeho první cesta by vedla do Moskvy, kde by se ruskému diktátorovi Vladimiru Putinovi omluvil za slovenskou pomoc Ukrajině. Rusko ji napadlo před rokem a půl. „Jel bych tam odprosit za ty blázny, co rozpoutali celý tento konflikt,“ řekl Huliak. Ten momentálně spustil petici na svou obranu s názvem Podporujeme Rudolfa Huliaka na post ministra životního prostředí. Reaguje tak na jinou petici, která protestuje proti Huliakově jmenování ministrem.

Někdejší poslankyně sněmovny a bývalá televizní moderátorka Šimkovičová se zase zviditelnila extremistickými, homofobními a proruskými názory. „Šíření dezinformací a nenávisti na sociálních sítích je pro novou koalici dostatečnou kvalifikací na ministerský post. Ve vládě mají sedět schopní a zkušení odborníci, nikoliv konspirátoři,“ napsala o kandidátech SNS na členy vlády bývalá ministryně spravedlnosti Mária Kolíková.

Kandidát Hlasu kritizuje práci kriminálky NAKA

Počtem poslanců druhá nejsilnější strana vládní koalice, Hlas-sociální demokracie, která stejně jako Směr-SD obsadí ve vládě sedm míst (počítaje i post premiéra), navrhla do příštího kabinetu také bývalé ministry. Předseda Hlasu Peter Pellegrini se bude ucházet o zvolení šéfem parlamentu. Funkci zastával už v letech 2014 až 2016, kdy byl členem Směru-SD. Novým ministrem školství by se měl stát někdejší ministr zdravotnictví a vnitra Tomáš Drucker.

Na ministra investic, informatizace a regionálního rozvoje Hlas-SD navrhl Richarda Rašiho, jenž obdobnou funkci zastával už dříve. Někdejší ministryně vnitra Denisa Saková by se měla stát ministryní hospodářství. Raši i Saková v minulosti působili ve Směru a později s Pellegrinim odešli do Hlasu.

Příštím ministrem vnitra za Hlas-SD by mohl být Matúš Šutaj Eštok, jenž dříve vystupoval například proti elitním vyšetřovatelům slovenské policie, kteří se zabývaly také různými kauzami z doby předchozího vládnutí Směru-SD. Z dosavadních vyjádření politiků tříčlenné vládní koalice vyplývá, že novým předsedou vlády by se měl stát někdejší trojnásobný premiér Fico.

Novou vládu jmenuje na základě ústavy hlava státu. Prezidentka Zuzana Čaputová podle pondělního oznámení své kanceláře seznam navrhovaných členů kabinetu zatím nedostala. Fico po pondělním podpisu koaliční smlouvy s kolegy z Hlasu-SD a SNS řekl, že v souvislosti se jmenováním vlády očekává s prezidentkou náročnou komunikaci.

Například bývalý slovenský prezident Andrej Kiska v roce 2018 využil výměnu předsedy vlády k tomu, aby v novém kabinetu zablokoval původní nominaci na funkci ministra vnitra. Fico tehdy rezignoval z čela vlády v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Novým premiérem se pak stal tehdejší místopředseda Směru-SD Pellegrini.