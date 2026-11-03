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Ficovi utíká další poslanec. Vláda zřejmě přišla o většinu v parlamentu

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  13:13
Roman Malatinec se stává poslancem. (25. října 2023)

Roman Malatinec se stává poslancem. (25. října 2023) | foto: ČTK

Roman Malatinec
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Slovenský premiér Robert Fico (4. září 2026)
Slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba na tiskové konferenci v...
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Slovenská vládní koalice přišla o dosavadní těsnou většinu v parlamentu, píší slovenská média po oznámení o přestupu poslance Romana Malatince ke skupince kolem exministra životního prostředí Tomáše Taraby.

Podle slovenského tisku má koalice premiéra Roberta Fica ve 150členné Národní radě jistotu podporu už jen od 75 poslanců. A to poté, co se Malatinec přidal k Tarabovi.

Malatinec se původně dostal do parlamentu na kandidátní listině menší vládní strany Hlas-SD a pak přestoupil k poslancům kolem současného ministra cestovního ruchu a sportu Rudolfa Huliaka. Po volbách z roku 2023 se vládní koalice opírala v Národní radě o 79 hlasů.

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Taraba, kterému parlament i díky hlasům poslanců koaliční Slovenské národní strany (SNS) ještě jako ministrovi životního prostředí vyslovila na konci září nedůvěru, uvedl, že s některými návrhy vládní koalice na probíhající parlamentní schůzi může mít problém.

Vládní poslanci na aktuální schůzi sněmovny také prosadili, že parlament už tento týden nebude hlasovat. Koaliční politici očekávají jednání o vzniklé situaci. Lídr opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka jako řešení vidí vypsání nových voleb. Podle svých slov nyní očekává „kšeftování“ s hlasy k získání parlamentní většiny. V řádném termínu jsou příští parlamentní volby na Slovensku plánovány na září příštího roku.

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Současná koalice na Slovensku dočasně většinu ztratila už dříve. Fico se pak ale s většinou rebelujících poslanců dohodl na podpoře své vlády a dva z těchto zákonodárců, včetně Huliaka, se loni stali ministry.

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