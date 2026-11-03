Ficovi utíká další poslanec. Vláda zřejmě přišla o většinu v parlamentu

Podle slovenského tisku má koalice premiéra Roberta Fica ve 150členné Národní radě jistotu podporu už jen od 75 poslanců. A to poté, co se Malatinec přidal k Tarabovi.
Malatinec se původně dostal do parlamentu na kandidátní listině menší vládní strany Hlas-SD a pak přestoupil k poslancům kolem současného ministra cestovního ruchu a sportu Rudolfa Huliaka. Po volbách z roku 2023 se vládní koalice opírala v Národní radě o 79 hlasů.
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Taraba, kterému parlament i díky hlasům poslanců koaliční Slovenské národní strany (SNS) ještě jako ministrovi životního prostředí vyslovila na konci září nedůvěru, uvedl, že s některými návrhy vládní koalice na probíhající parlamentní schůzi může mít problém.
Vládní poslanci na aktuální schůzi sněmovny také prosadili, že parlament už tento týden nebude hlasovat. Koaliční politici očekávají jednání o vzniklé situaci. Lídr opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka jako řešení vidí vypsání nových voleb. Podle svých slov nyní očekává „kšeftování“ s hlasy k získání parlamentní většiny. V řádném termínu jsou příští parlamentní volby na Slovensku plánovány na září příštího roku.
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Současná koalice na Slovensku dočasně většinu ztratila už dříve. Fico se pak ale s většinou rebelujících poslanců dohodl na podpoře své vlády a dva z těchto zákonodárců, včetně Huliaka, se loni stali ministry.