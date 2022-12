Slovenský parlament hlasuje o nedůvěře vládě. Ta sama neví, kolik má hlasů

VLÁDA OPAKUJE TIE ISTÉ CHYBY - VŠETKO CHCE DAŤ VŠETKÝM



Účet za populistické riešenie problémov bude veľmi vysoký. Zbytočne a nepremyslene. Vláda sa totiž rozhodla, že pomôže aj tým, ktorí to nepotrebujú. A na to sa budeme skladať všetci.



❓ Prečo by si majetnejší ľudia mali dať pozor na spotrebu, keď im štát zabezpečil minuloročné ceny energií?