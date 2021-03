Buď odejde Matovič, nebo my. Vládní krize na Slovensku rozjela další kolo

„Po roce vlády je slovo chaos to, co vystihuje vládnutí Igora Matoviče,“ prohlásil ministr hospodářství a předseda SaS Sulík, podle nějž premiér navíc rozdělil společnost. „Je v konfliktu s prezidentkou, vědci, samosprávami či médii,“ uvedl.



Matovič podle Sulíka „evidentně“ není schopný vést vládu a nedrží se dohod. „Takto se nedá fungovat,“ řekl také Sulík podle slovenských médií. Premiéra proto vyzval, aby ze své funkce odešel.

Strana je podle něj proti předčasným volbám, nicméně pokud Matovič nerezignuje, SaS nevylučuje svůj vlastní odchod z vlády. Čas na rozmyšlenou má prý do středy příštího týdne. Sulík také Matovičovi vzkázal, že pokud ho bude chtít z resortu hospodářství odvolat, ochotně se své pozice vzdá.

„Pro zachování vlády na půdorysu současné koalice je potřebný jen odchod Igora Matoviče. Připojujeme se k návrhu Veroniky Remišové, aby vládu nevedl Igor Matovič,“ oznámil Sulík. Předsedkyně nejmenší koaliční strany Za lidi Remišová nicméně o víkendu nemluvila jen o premiérovi.



V diskuzních pořadech slovenských televizí uvedla, že by jak Matovič, tak Sulík měli překonat svá ega a pro dobro Slovenska z vlády odejít. Za lidi budou mít ještě během pondělí vlastní tiskovou konferenci, už nyní se však všechny koaliční strany shodují, že jsou proti předčasným volbám.

Vládní krize se rozjela nanovo poté, co ministr zdravotnictví Marek Krajčí ve čtvrtek oznámil svou rezignaci. Jeho odchod původně SaS i Za lidi požadovaly, naštval je však způsob, jakým Matovič i Krajčí krok zdůvodnili. Ani jeden nepřevzal odpovědnost za vysoké počty obětí covidu a ministrovu rezignaci oba prezentovali jako oběť nutnou k přežití koalice.

Matovič navíc řekl, že Krajčí bude odcházet postupně, což také koaliční partnery rozladilo. Tiskovka tak pohřbila vznikající „memorandum o dobrém vládnutí“, které mělo nastavit pravidla chování mezi koaličními partnery. Krajčí poté oznámil okamžitý odchod, aby dál nestupňoval napětí ve vládě, to se mu ovšem už nepodařilo. Jeho resort nyní dočasně vede ministr financí Eduard Heger.

Výměna premiéra by podle ústavy znamenala pád celé vlády. Nynější koalice by se však mohla dohodnout na vytvoření nového kabinetu. Ten by pak následně požádal sněmovnu o důvěru. Podobná situace nastala před třemi lety, když podal demisi Robert Fico po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Tehdejší koalice se pak dohodla na novém kabinetu Petera Pellegriniho, ve kterém pokračovala většina ministrů Ficovy vlády.

Současná vláda má v Národní radě ústavní většinu. I bez SaS by zbylé tři vládní strany těsnou většinu udržely, ale mohly by o ni snadno přijít. Nespokojenost s poměry v koalici totiž dřív vyjádřili i členové strany Za lidi, kterou už na znamení nesouhlasu s Matovičovou politikou opustili dva poslanci a třetí pohrozil, že v případě Matovičova setrvání ve funkci odejde.