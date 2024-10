Slovenská koalice se dál štěpí. Danko mluví o zrádci, problém už má i „doma“

„Myslím si, že je to pomsta,“ nechal se slyšet Huliak a potvrdil, že nominanti jeho uskupení Národní koalice/Nezávislí kandidáti přicházejí o funkce v organizacích spadajících pod ministerstvo životního prostředí. „Bylo mi vzkázáno, že všichni naši odborníci, které jsme doporučili, končí. Bylo mi dokonce vyhrožováno,“ dodal. Výsledkem současného konfliktu je i to, že Danko Huliaka nevzal na jednání koaliční rady, jako to dělal dosud.

Nynější konflikt přitom začal právě u Huliaka, když prohlásil, že by se poslanecký klub národovců měl přejmenovat na „SNS – Národní koalice, nezávislí kandidáti“. Klub se kromě čtyř členů SNS skládá ze tří poslanců Národní koalice a tří nestraníků. Nový název by tak akcentoval přítomnost Huliakovy strany. „Jde nám o to, abychom zvýraznili, že jsme členové Národní koalice, která má 2 700 členů. Nechceme, aby naše výroky a naše vyjádření dopadaly na stranu SNS,“ vysvětlil v úterý.

Na otázku, zda s tím šéf SNS Danko souhlasí, podle deníku Sme odpověděl: „Ptám se, který předseda by s tím souhlasil. Jasně, že s tím nesouhlasí.“ A to se brzy potvrdilo. Kromě samotného rozhodnutí více se distancovat od SNS Huliak ještě oznámil, že ve sporu o to, kdo bude novým předsedou parlamentu, podpoří stranu Hlas, jež na to má podle koaliční smlouvy nárok – a nikoliv Danka, jenž se funkce domáhá už skoro půl roku.

„Jsem z toho v šoku. Dnes jsem pocítil zradu Rudolfa Huliaka. Ztratil jsem přítele a člověka, se kterým jsem dennodenně diskutoval o věcech,“ reagoval pak Danko na tiskové konferenci. Huliaka nazval „agresivním hulvátským člověkem“ a poznamenal, že „pan Huliak si vedle mě nesedne už v životě“. Média požádal, aby k Huliakovi nadále nepřipojovali zkratku SNS. „Začal si psát svůj příběh,“ zdůraznil.

„Ani ve snu bych nečekal, že jeden z mých nejbližších spolupracovníků se dohodne s Hlasem a možná se samotným Pellegrinim,“ řekl také s tím, že v Huliakových krocích cítí rukopis Petera Pellegriniho a že má „informace o kontaktech“. Slovenský prezident před odchodem do Grasalkovičova paláce vedl Hlas i Národní radu. Parlamentní křeslo je právě kvůli sporům s Dankem stále prázdné, vedení strany pak po Pellegrinim převzal ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok a v poslední době se do koaličního partnera ze SNS také několikrát opřel.

„Pokud bych to přirovnal k životu, je to taková malá nevěra,“ řekl ještě Danko k Huliakovu jednání s tím, že se poslanecký klub přejmenovávat nebude a že se nenechá vydírat „tím, že někdo není uspokojený“. Nyní se spekuluje o odchodu Národní koalice z klubu SNS, což by celou vládní koalici premiéra Roberta Fica výrazně oslabilo. Zatímco nyní má 79 poslanců, v novém uspořádání by měla nejtěsnější většinu 76 poslanců.

Danko i Huliak však tento scénář odmítají. „Myslím, že ani strana SNS nechce, aby se tato koalice rozpadla,“ vzkázal Huliak s tím, že jeho poslanci nadále podporují Ficovu vládu. Odchod poslanců by ovšem znamenal i to, že by klub SNS jako takový zanikl, protože by měl málo členů. A to podle vyjádření dalších členů Národní koalice Dankovi hrozí, pokud nepřestane vyhazovat její nominanty z funkcí.

Huliak zastřelil medvěda a chválil dým cigaret

Samotný návrh přejmenovat klub prý vzešel od republikového sněmu Národní koalice, který byl „znepokojený situací“. Strana chce také „přitvrdit v LGBT otázkách“.

Huliak na sebe od příchodu do parlamentu upozornil třeba tím, že foukal cigaretový kouř do terária s rostlinami a tvrdil, že díky tomu lépe rostou. V době, kdy došlo k několika střetům slovenských občanů s medvědy, zase starosta obce Očová a nadšený myslivec zastřelil medvědici a výsledek zveřejnil na sociálních sítích.

Konsolidace Slovenský parlament ve čtvrtek schválil konsolidační balíček, který předpokládá zejména zvýšení některých daní a zavedení nové daně z finančních transakcí. Vládní návrhy opatření v hodnotě 2,7 miliardy eur (68 miliard korun) poslanci podle očekávání upravili. Opozice, která předlohy příslušných zákonů při hlasování nepodpořila, schválené změny předem kritizovala, stejně jako například zástupci zaměstnavatelů či odbory. Konsolidace byla nevyhnutelná, je důsledkem špatného hospodaření nynější opozice v minulosti, řekl Fico ke zvýšení daní.

V Národní radě pak pobouřil opozici, když poslankyni Luciu Plavákovou označil za „suku“, což je ve slovenštině nejen označení pro fenu, ale také vulgární nadávka. Následně se Huliak za ekvivalent českého výrazu „čubka“ odmítl omluvit a prohlásil, že se spíš omluví všem „sukám“ než političce Progresivního Slovenska. Tuto kauzu Huliak završil ve chvíli, kdy médiím řekl, že za jeho mladých let se slovo „suka“ u nich na vesnici používalo jako kompliment pro atraktivní ženu.

Rozchod Danka s Huliakem je znát i zde. Šéf SNS se Plavákové omluvil s tím, že se za Huliaka stydí a že čekal pět dní na to, jestli se sám omluví. Aféra přitom začala tím, že Danko chtěl vykázat poslankyni z jednacího sálu, protože měla na počítači duhovou nálepku.

Na veřejnost naposledy uniklo také video z diskuzní relace O 5 minút 12, kde se Huliak skácel z pódia poté, co mu podjela židle. Televize STVR ujistila, že vyšetří, jak se záběry pořízené mimo vysílání dostaly na internet, a k incidentu, po kterém má poslanec údajně bolesti v zádech, dodala, že ji „lidsky mrzí“. Danko – ještě předtím, než se s Huliakem rozkmotřil – žádal vysvětlení a upozornil, že jeho kolega kvůli pádu „běhá po doktorech“.

„Nemáme radost z toho cirkusu, který tu koaliční partner nebo dva jeho důležití představitelé ve středu předvedli,“ řekl podle portálu HNonline.sk šéf poslaneckého klubu Ficova Směru-SD Ján Richter s tím, že si má SNS své problémy vyřešit sama. „Možná ve čtvrtek bude taková první zkouška při hlasování,“ dodal s odkazem na schvalování konsolidačního balíčku. To dopadlo úspěšně (viz box).