Veterána SNP vykradli přímo během oslav. Je to vaše chyba, viní opozice vládu

Podle portálu Noviny.sk zloději zřejmě věděli, že bude Strmeň na oslavách SNP a že v jeho domě nikdo nebude. Uvnitř údajně udělali nepořádek a kromě peněz si odnesli i zlatý prsten, který si tam nechala Strmeňova vnučka.

„Ukradli mé vnučce věci. Je tu do neděle na dovolené. Přišli jsme z oslavy a byli jsme z toho všeho překvapení. Viděl nás na obrazovce v televizi, tak měl čas. Prohledal celý dům,“ popsal někdejší partyzán a jeden z nejznámějších účastníků Slovenského národního povstání.

Dvoudenních oslav se kromě veteránů a pamětníků v Banské Bystrici zúčastnili i prezident Peter Pellegrini, premiér Robert Fico, exprezident Andrej Kiska a ministři současné vlády. Součástí oslav byla také vojenská přehlídka. Pellegrini se s veterány sešel už ve středu a poděkoval jim za odvahu.

„Naši předkové ve vyšším zájmu překonali názorové rozdíly a začali doslova vystěhovávat fašismus z našeho území. Je to příklad, kterým by se měly inspirovat všechny dnešní společenské a politické elity na Slovensku. Nikdy nedovolme překrucování našich dějin. Nikdy nedovolme, aby nenávist plně ovládla slovenskou společnost,“ řekl prezident během druhého dne oslav.

Krádež ve Strmeňově domě už vyšetřuje slovenská policie. „Vloupání do domu hrdiny Slovenského národního povstání Vladka Strmeně se nedá nazvat jinak než hyenismus. To není jen okradení starého, šestadevadesátiletého člověka, to je plivanec do tváře té nejlepší části slovenské historie, které je Vladko Strmeň živou kronikou,“ napsal k incidentu Pellegrini na Facebooku.

Opozice však z krádeže kromě samotných zločinců tepe i Ficovu vládu. „Nejhorší je, že takovéto zprávy neustále přibývají. Zloději se osmělují, vykrádají sklepy, chaty, byty, opakovaně se vracejí do malých rodinných obchodů i velkých řetězců. Vládu jsme upozorňovali, že přesně toto se kvůli jejich promafiánské novele trestních zákonů stane, ale vykašlali se na to,“ napsal lídr strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka a okradenému veteránovi vzkázal, že „si zaslouží uznání a ne takovéto problémy“.

Šimečka svou kritikou naráží na problém, který v posledních týdnech hlásí slovenští obchodníci. Ti tvrdí, že od té doby, co začala platit novela trestního zákona zmírňující některé tresty včetně krádeží, pozorují čím dál vyšší počet těchto činů.

Vláda nedávno oznámila, že zvažuje zvýšení pokut i nové tresty pro pachatele přestupků, protože v zemi už delší dobu roste drobná kriminalita. Podle ministra spravedlnosti Borise Suska však tento vývoj s posledními změnami v trestním právu nesouvisí.