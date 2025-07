Pokusili jste se ovlivnit volby v náš neprospěch, pustil se Fico do Británie

„Je zde cílené úmyslné jednání cizí velmoci, která je naším spojencem v NATO, ve spolupráci s částí slovenských novinářů a ve spolupráci s částí slovenských politických influencerů, ovlivňovat volby v roce 2023,“ prohlásil podle portálu Teraz.sk na úterní tiskové konferenci Fico.

Premiér dále řekl, že britské ministerstvo zahraničí podepsalo smlouvu s mediální agenturou, která pak měla vyhledávat influencery a politické aktivisty v zemích střední a východní Evropy. Úlohou aktivistů bylo podle Ficova tvrzení poškodit Směr-SD a pomoci straně Progresivní Slovensko, kterému Fico i se svými stranickými kolegy začal nově přezdívat „Poslušné Slovensko“.

Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolalo britského velvyslance. „Budeme žádat vysvětlení všech detailů případu,“ řekl šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár s tím, že pokud dostatečné vysvětlení nedostane, Bratislava přistoupí k dalším krokům. Resort mezitím uvedl, že si britského ambasadora předvolal na středu v 10:00. Státní tajemník na ministerstvu zahraničí Marek Eštok podle Teraz.sk avizoval, že se Slovensko v této souvislosti obrátí také na Evropskou unii.

Britský web Declassified UK tento měsíc napsal, že agentura Zinc Network najímá influencery napříč Evropou, přičemž jejich videa financuje a schvaluje britské ministerstvo zahraničí. Celé schéma je podle něj utajené. Součástí byla podle webu kampaň na mobilizaci mladých voličů ve slovenských volbách v roce 2023.

„Tyto volby nakonec vyhrála levicově nacionalistická strana Směr Roberta Fica, která je vnímána jako ‚proruská‘ a která je ‚závislá na starších voličích‘, ve srovnání s mladší, proevropskou stranou Progresivní Slovensko,“ stojí v textu ohledně Slovenska.

Jeho autor Martin Williams zároveň tvrzení o ovlivňování slovenských voleb Londýnem ve prospěch konkrétních politických stran popřel. „Mé vyšetřování ukázalo, že influenceři na sociálních sítích dostali zaplaceno za zveřejňování videí s cílem mobilizovat mladé voliče před volbami v roce 2023. Nešlo o vysloveně stranickou kampaň ani o podporu konkrétní politické strany,“ řekl Williams serveru Denník N.

Kampaně se podle něj neúčastnili žádní novináři. „Navenek působila jako snaha podpořit volební účast a demokracii,“ řekl Williams portálu Sme. Domněnku, že kampaň mohla ovlivnit volby, vysvětluje jen tím, že Směr má tradičně starší voliče a Progresivní Slovensko má silnější podporu mezi mladými.

Lídr opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka v reakci na Ficova vyjádření řekl, že premiér by měl řešit problémy na Slovensku, „neblouznit o převratech“ a nekazit vztahy s blízkými partnery. Označil to za pokus o odvedení pozornosti od selhání Ficovy vlády. „Fico není způsobilý vládnout. Je unavený, frustrovaný, traumatizovaný, nebaví ho to, už se jen zoufale snaží udržet u moci. A Slovensko zatím nechá rozpadnout. Měl by každý den řešit drahotu, nemocnice, ve kterých padají stropy, školy bez učitelů, rozbité cesty,“ řekl Šimečka.

Premiéra kritizoval i s tím, že chce kauzu řešit s představiteli EU namísto zvýšení cel na evropské zboží dovážené do USA a kompenzace pro slovenskou ekonomiku. „Chce to řešit na nevím jakých úrovních, přičemž všichni víme, že to je nesmysl. Ale důsledky na náš vztah s Velkou Británií budou reálné,“ řekl Šimečka. Na Facebooku napsal, že Fico poškozuje Slovensko, kazí vztahy s klíčovými partnery a vede zemi do izolace.