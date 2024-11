Poslední obec na Slovensku. Varín zřejmě změní název ulice po Tisovi

Slovenský Varín nedaleko Žiliny by v prosinci mohl rozhodnout o změně názvu ulice pojmenované po kontroverzním prezidentovi Slovenského státu z období druhé světové války Jozefu Tisovi. (29. října 2022) | foto: Profimedia.cz

Spor o ulici Jozefa Tisa ve Varíně trvá už roky a vyvrcholil letos v červnu, kdy správní soud nařídil obecnímu zastupitelstvu změnit název do šesti měsíců. Varín už ustavil komisi, která zastupitelstvu navrhne nový název. Zastupitelstvo se sejde 10. prosince, kdy by mohlo o změně rozhodnout.

Katolický kněz Tiso byl prvním slovenským prezidentem, úřad zastával od října 1939 do května 1945. Po osvobození země se uchýlil do Rakouska a později do Bavorska, kde byl v jednom z klášterů zadržen. Soud v Bratislavě mu v roce 1947 za zločiny proti lidskosti uložil trest smrti a v dubnu téhož roku byl Tiso oběšen.

Slovensko bylo za druhé světové války satelitem nacistického Německa, jeho režim odborníci označují za klerofašistickou diktaturu. Za Tisovy vlády bylo během holokaustu deportováno do nacistických táborů a zavražděno asi 70 000 z 90 000 Židů žijících na území Slovenska - včetně všech 25 židovských rodin z Varínu. Slovensko bylo jedinou zemí válečné Evropy, která platila nacistickému Německu za to, aby převzalo židovské občany.

Ve Varíně se ulice po Tisovi jmenuje od roku 1993. O jejím přejmenování obec v roce 2022 uspořádala referendum, ale to bylo nakonec prohlášeno kvůli nízké účasti voličů za neplatné. Výrazná většina hlasujících se přitom vyslovila pro ponechání stávajícího názvu ulice. Krajní pravice a někteří katoličtí duchovní na Slovensku Tisa uctívají jako hrdinu a mučedníka.