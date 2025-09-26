Výhrady vůči předloze dříve vyslovili například odborníci na ústavní právo Rady Evropy, jakož i právní experti na Slovensku. Fico ústavní změny dříve označil za hráz proti progresivismu.
Schválená novela základního zákona vstoupí v platnost na začátku listopadu. Slovenský prezident nemá pravomoc vetovat ústavní zákony.
Ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity podle právníků i Fica zavede přednost slovenského práva před právem evropským a mezinárodním v kulturně-etických otázkách.
Rada Evropy varovala Slovensko před diskriminací na základě pohlaví
Ve slovenské ústavě bude nově také zakotveno, že země uznává jen biologicky určené pohlaví muže a ženy. Vzdělávání dětí v oblasti sexuální problematiky bude podléhat souhlasu rodičů. Do ústavy se ze zákona o rodině přesunou ustanovení o osvojování dětí, která při adopcích zvýhodňují například manžele. Ústava bude doplněna také o článek, že země zaručuje rovnost mezi muži a ženami při odměňování za vykonanou práci.
Pomohly hlasy od Matoviče
Takzvaná Benátská komise, což je poradní orgán Rady Evropy, v souvislosti s novelou ústavy ve středu varovala Slovensko před diskriminací na základě pohlaví. Výhrady vyjádřila i k návrhu o svrchovanosti země zejména v otázkách národní identity. Slovenští právní experti, včetně bývalých soudců ústavního soudu, ve svém dřívějším stanovisku uvedli, že novela ústavy představuje riziko ohrožení demokratického zřízení na Slovensku. Podle nich také odporuje principu přednosti práva EU před tím slovenským, což se Slovensko vstupem do evropského bloku zavázalo dodržovat.
Ústavní změny na Slovensku si vyžadují souhlas alespoň 90 z celkového počtu 150 poslanců. Tuto třípětinovou většinu vládní koalice nemá, spoléhala proto na podporu opozice. Tu slíbilo zejména Křesťanskodemokratické hnutí (KDH), které ale rovněž nebylo v názoru na podporu vládní novely ústavy jednotné. Opoziční KDH prosadilo přímo do ústavy například ustanovení o zákazu náhradního mateřství. Ani s podporou části poslanců KDH by ale ústavní změny nezískaly ve sněmovně potřebnou podporu.
Schválení předlohy s nejnižším potřebným počtem hlasů nakonec pomohli dva zákonodárci z opozičního Hnutí Slovensko expremiéra Igora Matoviče, který dříve tvrdil, že jeho klub vládní předlohu nepodpoří.