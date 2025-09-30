Hlasoval s Ficem, tak jde. Matovičovo hnutí vyloučí poslance za „zradu“ s ústavou

  18:31
Hnutí slovenského expremiéra Igora Matoviče vyloučí z poslaneckého klubu a později i ze svých řad Rastislava Krátkeho, který minulý týden nečekaně pomohl vládě schválit zakotvení konzervativních hodnot v ústavě. Další poslanec Hnutí Slovensko Marek Krajčí, který hlasoval stejně jako Krátky, může podle Matoviče v hnutí zůstat.
Slovenský expremiér Igor Matovič (14. listopadu 2023)

Slovenský expremiér Igor Matovič (14. listopadu 2023) | foto: Profimedia.cz

Slovenský poslanec Rastislav Krátky (25. října 2023)
Nastupující slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí (8. února 2019)
Slovenský expremiér a předseda hnutí Slovensko Igor Matovič (4. února 2025)
Debata slovenských prezidentských kandidátů v televizi RTVS. Na snímku je...
14 fotografií

Právě postoj obou uvedených poslanců při hlasování přispěl k tomu, že 150členná Národní rada schválila ústavní změny nejnižším potřebným počtem 90 hlasů. To následně vyostřilo vztahy mezi liberální a konzervativní částí slovenské opozice. Například nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko podobně jako další liberální strana Svoboda a Solidarita ohlásilo konec úvah o spolupráci s Matovičovým hnutím.

Matovič sice stejně jako Krátky a exministr zdravotnictví Krajčí vyznává konzervativní hodnoty, nicméně hlasování dvojice poslanců označil za zradu. Minulý týden řekl, že jeho hnutí by předlohu podpořilo, ovšem jen v případě, že by ji parlamentu předložilo opoziční Křesťanskodemokratické hnutí (KDH). Toto hnutí předem ohlásilo, že většina jeho poslanců ústavní změny rovněž podpoří, což se i stalo.

Ficova změna ústavy znepokojila Komisi. Unijní právo je nadřazené, upozorňuje

Rozdílný přístup ke Krátkému a Krajčímu ohledně jejich dalšího působení v hnutí Matovič zdůvodnil tím, že Krajčí přiznal vinu a vyjádřil snahu přijmout za své hlasování odpovědnost. Sám Krajčí nicméně řekl, že požádá o ukončení členství v poslaneckém klubu.

Na tiskové konferenci expremiér minulý týden řekl, že se o změně názoru obou členů dozvěděli pár minut před hlasováním o novele ústavy. Ještě předtím se Krátky na jiné tiskovce dušoval, že s poslanci premiéra Roberta Fica určitě hlasovat nebude.

Ústava uzná jen pohlaví muže a ženy

Prezidentská kancelář oznámila, že hlava státu v úterý podepsala novelu ústavy. „V době obrovského rozdělení slovenské společnosti je ústavní většina významným signálem, že v konkrétní otázce existuje shoda napříč politickým spektrem, a je potřeba ji respektovat,“ uvedl Pellegrini, který nemá pravomoc vrátit poslancům ústavní zákon. Tím je také novela základního zákona.

Nové ustanovení v ústavě o svrchovanosti země především v otázkách národní identity podle právníků i podle premiéra Roberta Fica zavede přednost slovenského práva před právem evropským a mezinárodním v kulturně-etických otázkách. V ústavě bude také zakotveno mimo jiné to, že země uznává jen biologicky dané pohlaví muže a ženy.

Dvě pohlaví v ústavě. Na Slovensku nečekaně prošla Ficova novela

Vzdělávání dětí v oblasti sexuální problematiky zase bude podléhat souhlasu rodičů a do ústavy se ze zákona o rodině přesunou ustanovení o osvojování dětí, která při adopcích zvýhodňují například manžele. Ústavní novelu Fico opakovaně označil za hráz proti progresivismu.

Znepokojení nad schválenou novelou slovenské ústavy vyjádřila Evropská komise. Někteří slovenští odborníci v oblasti práva, včetně bývalých soudců ústavního soudu, zase upozornili, že ústavní změny představují riziko ohrožení demokratického zřízení na Slovensku.

