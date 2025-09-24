Rada Evropy varovala Slovensko před diskriminací na základě pohlaví

  22:30
Zakotvení striktně binárního chápání pohlaví ve slovenské ústavě by nemělo vést k ospravedlnění diskriminace na základě sexuální orientace nebo genderové identity, vzkázali Slovensku odborníci na ústavní právo Rady Evropy.
foto: Reuters

Úřad slovenské vlády v reakci na stanovisko takzvané Benátské komise vyjádřil přesvědčení, že návrh novely ústavy posiluje ochranu tradičních hodnot a národní identity, aniž by to bylo v konfliktu s mezinárodními závazky země.

Benátská komise je poradním orgánem Rady Evropy. Její stanovisko bylo zveřejněno den předtím, než by měli slovenští poslanci hlasovat o novele ústavy, kterou premiér Robert Fico dříve označil za hráz proti progresivismu. Portál Aktuality.sk ale napsal, že plánované čtvrteční hlasování o změnách v ústavě nebude, neboť vládní koalice ve sněmovně neshromáždila potřebný počet hlasů.

Slovenské volby vyvolávají obavy mezi LGBT+ lidmi. Bojí se i omezení práv

Benátská komise se ve středu vyjádřila hned k několika změnám, které Slovensko navrhuje. Týkají se mimo jiné národní identity, náhradního mateřství či rovného odměňování. „Komise vítá záruky stejné odměny pro muže a ženy v článku 36 Ústavy jako důležitý krok k rovnosti žen a mužů,“ uvedla komise v prohlášení.

Výhrady nicméně vyjádřila k navrhovanému článku 7 Ústavy, který říká, že si Slovenská republika zachovává svrchovanost zejména v otázkách národní identity, spočívající zejména v základních kulturních a etických otázkách. Podle expertů je potřeba zajistit, aby definice slovních spojení „národní identita“ a „kulturní a etické otázky“ nevytvářely konflikt se stávajícími mezinárodními závazky Slovenska, například se Smlouvou o Evropské unii či Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv.

Delegace Benátské komise navštívila Slovensko 21. a 22. srpna a setkala se se zástupci úřadu vlády, ministerstev vnitra, financí, spravedlnosti, školství a práce a sociálních věcí, ale i s představiteli soudů či občanských společností. Další on-line setkání se uskutečnilo 11. září se zástupci parlamentní většiny a opozice.

Brusel žaluje Slovensko. Nesprávně převedlo unijní směrnici

„Pokud jde o ústavní zakotvení striktně binární definice pohlaví v novém článku 52a Ústavy, Benátská komise na základě judikatury Evropského soudu pro lidská práva shledává, že volba uznání třetího nebo neutrálního pohlaví spadá do prostoru pro uvážení Slovenské republiky,“ stojí v prohlášení expertů. Komise však „varuje, že zakotvení striktně binárního chápání pohlaví v Ústavě by nemělo vést k ospravedlnění diskriminace na základě sexuální orientace nebo genderové identity v následných právních předpisech nebo státních opatřeních“.

„K otázce národní suverenity a ústavní nadřazenosti úřad vlády odmítá obavy Benátské komise z vágních formulací. Rozhodování o kulturně-etických otázkách patří do výlučné kompetence národního zákonodárce ve smyslu sebeurčení a demokracie,“ uvedl v prohlášení úřad slovenské vlády.

Poradní orgán Rady Evropy rovněž vyjádřil lítost nad tím, že se během legislativního procesu, ve fázi, kdy ještě byly možné podstatné změny, na Slovensku neuskutečnily dostatečně široké a inkluzivní konzultace a debaty zejména o kontroverzních otázkách. Úřad vlády naopak tvrdil, že předloha byla předmětem veřejné diskuse, prošla standardním legislativním procesem s dostatečnými lhůtami a možnostmi zapojení všech příslušných subjektů.

Mise na Slovensku odhalila selhání i oslabení právního státu, uvedl Zdechovský

Portál Aktuality.sk napsal, že ve čtvrtek sněmovna o ústavních změnách nerozhodne. Citoval místopředsedu sněmovny za nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie Tibora Gašpara, který řekl, že hlasovat se pravděpodobně nebude, a to z toho důvodu, že vládní koalice nemá dostatek hlasů. Předseda poslaneckého klubu nejmenší vládní strany SNS Roman Michelko pak uvedl, že návrh novely ústavy bude předložen na další schůzi sněmovny. Portál Postoj.sk tento týden naopak psal o tom, že premiér a předseda Směru-SD Fico rozhodl, že se hlasovat ve čtvrtek má.

Konečné hlasování o novele ústavy bylo původně plánováno už v červnu. Vládní koalice ho ale tehdy odložila, neboť neměla jistotu, že návrh ve 150členné sněmovně získá potřebných alespoň 90 hlasů. Tuto třípětinovou většinu vládní strany nemají, podporu ústavním změnám ale slíbila i část opozičních konzervativních poslanců, kteří také prosadili některé pozměňovací návrhy. Jedna opoziční zákonodárkyně z této skupiny poslanců pak v srpnu zemřela a její nástupce řekl, že vládní předlohu novely ústavy nepodpoří.

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

U Ukrajiny nezůstane, Rusko napadne některé země NATO, varoval OSN Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu obvinil ruského lídra Vladimira Putina z toho, že chce kromě napadené Ukrajiny vést válku i v dalších zemích. Ve svém projevu při Valném shromáždění...

24. září 2025  19:39

