Úřednici uplatili taškou s rajčaty a ředkvičkami. Jde na pět let za mříže

Někdejší ředitelka úřadu práce v Piešťanech Zuzana Komárková ve funkci dostala dva dárky. Jedním z nich byla taška s rajčaty, ředkvičkami a paprikami, které do kanceláře přinesla uchazečka o finanční příspěvek na podnikání. Tím druhým pak byla opět taška, tentokrát s vínem a čokoládou. Výměnou za to zařadila jednoho z uchazečů o zaměstnání do evidence.

A podle soudu v Banské Bystrici to stačilo k tomu, aby mohla být odsouzena za přijetí nepeněžitého úplatku. Případ se k němu vrátil poté, co Nejvyšší soud kvůli procesní chybě zrušil loňský rozsudek. Stejně jako loni, i nyní soudci ženu poslali na pět let do vězení.

Úřednice vinu popírá, zelenina byla prý jen vzorkem na ochutnání. Soudci tomu však neuvěřili, jako důkazy navíc měli k dispozici i odposlechy telefonátů a obrazové záznamy. Ve státní správě má navíc platit nulová tolerance a hodnota úplatku nerozhoduje, uvádí televize JOJ.

„Soud jí uložil trest odnětí svobody ve výměře pěti let, se zařazením do ústavu pro výkon trestu s minimálním stupněm ostrahy,“ uvedla pro stanici RTVS soudní mluvčí Katarína Kudjáková. Kromě vězení úřednice nesmí dva roky vykonávat práci ve veřejných institucích. Podle prokurátorky Martiny Kellerové je to „zákonný a spravedlivý rozsudek“.

Obhájce odsouzené Dušan Kuciaň už nicméně oznámil, že se jeho klientka odvolala. Případ tak znovu poputuje k Nejvyššímu soudu. „Jsem z výsledku, respektive z rozhodnutí, dost překvapený. Nerozumím hlavně tomu stručnému odůvodnění. Počkám si na písemné vyhotovení rozsudku,“ uvedl s tím, že podle něj by u trestného činu uplácení nemělo odsouzení úplatkáře automaticky znamenat prokázání viny i u příjemce úplatku.

Slovensko už v minulosti nejméně jeden podobně tvrdý trest za přijetí úplatku zaznamenalo. V roce 2012 dostal inspektor tamní potravinářské a veterinární správy Petr D. rovněž pět let vězení. Za mříže ho dostaly dva pytlíky kešu oříšků a deset kilo jasmínové rýže.