Připravujeme podrobnosti.
|
Ficova vláda ruší úřad na ochranu whistleblowerů, Bruselu navzdory
Připravujeme podrobnosti.
|
Ficova vláda ruší úřad na ochranu whistleblowerů, Bruselu navzdory
Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....
Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...
Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...
Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...
Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...
Slovenský prezident Peter Pellegrini ve čtvrtek vetoval zákon o zrušení úřadu na ochranu oznamovatelů. Ten vládní koalice v úterý prosadila v parlamentu navzdory odporu opozice. Prezidenta vedly k...
Policisté a hasiči vyjeli dnes odpoledne k nahlášení podezřelého předmětu, které našel hledač kovů na dětském hřišti v Praze na Bohdalci. Pyrotechnik určil, že jde o granát, nicméně bez rizika...
Designovaný český premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek v Bruselu sešel s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ta po společném jednání ocenila Babišovu podporu posilování...
Například o sociálních sítích a přístupu dětí k nim mluvil prezident Petr Pavel se studenty v průběhu druhého dne své návštěvy Libereckého kraje. Nejprve zavítal na jablonecký magistrát, poté se...
S šesti tisíci porody se nová porodnice pod Fakultní nemocnici Brno stane vůbec největším takovým zařízením v Česku. Jeho budování sice zdržují námitky neúspěšného uchazeče o zakázku na stavbu, podle...
Filmů z olympijského prostředí už bylo natočeno hodně, ale komedie z prostředí paralympiády zase tak okoukané nejsou. A když si přidáte scenáristickou lehkost Petra Kolečka, režii Jonáše Karáska a...
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) spouští nové webové stránky. Cílem je podle jeho ředitele Marka Riedera nabídnout veřejnosti rychlejší a uživatelsky přívětivější přístup k aktuálním i...
Vojenská policie zasahuje ohledně sbírky na drony v projektu Nemesis. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala uvedl, že trestní věc se nachází teprve ve stadiu prověřování a že...
Evropská komise míní, že vláda v Budapešti zasahuje do práce novinářů v zemi a omezuje jejich hospodářskou činnost i redakční svobodu. S Maďarskem proto ve čtvrtek komise zahájila řízení kvůli...
Poslanci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09, kteří mají po říjnových volbách ve Sněmovně menšinu, jednali v Bratislavě se svými slovenskými kolegy. Hovořili o důležitosti obrany demokracie a...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Ruskem dosazený starosta okupovaného Doněcku Alexej Kulemzin zveřejnil záběry nové busty věnované Američanovi Michaelu Glossovi, synovi náměstkyně ředitele CIA pro digitální inovace Juliany...
Moravskoslezští policisté vyšetřují vraždu na Frýdecko-Místecku. V jedné z obcí dvaašedesátiletý muž pobodal svou o čtyři roky starší přítelkyni a i když se nejprve policisté a pak zdravotníci...