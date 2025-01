Když ne Fico, tak Šimečka. Lídr slovenské opozice přijel za Zelenským

„Důležitá schůzka s prezidentem Zelenským. Nesu od něj pro Slovensko jasný vzkaz. Ukrajina si váží naší podpory a má zájem na těch nejlepších vztazích a spolupráci – včetně energetiky. Je připravená jednat. Přesně k tomu nyní vyzývám Roberta Fica,“ napsal na síti X Šimečka.

„Ukrajina je vděčná lidu Slovenska za jeho podporu. Jsme připraveni na otevřený a vzájemně výhodný dialog o všech otázkách, zejména v oblasti energetiky. Tento dialog musí posílit naše národy - Ukrajinu a Slovensko - ne Moskvu,“ napsal Zelenskyj na síti X.

Šimečka už během pátku informoval o tom, že je s delegací PS v Kyjevě a čeká jej důležitá schůzka. Ve svém prvním příspěvku z ukrajinské metropole napsal, že Ukrajina a Slovensko zůstávají blízkými partnery.

Slovensko je členem Evropské unie a NATO, ale nynější vláda Roberta Fica, podobně jako maďarská vláda Viktora Orbána, v těchto dvou uskupeních čelí kritice za udržování styků s Moskvou. Rusko vede skoro tři roky válku na Ukrajině, kam jeho vojska vpadla v únoru 2022.

Fico navštívil koncem prosince Moskvu, kde jednal s ruským diktátorem Vladimirem Putinem o dodávkách zemního plynu. Ukrajinská vláda totiž od ledna zastavila tranzit ruského plynu přes ukrajinské území.

Michal Šimečka @MSimecka Je piatok. Vraj sme mali prísť, tak som tu.



Pozdravujem vás z Kyjeva, kde dnes prišla silná delegácia politikov a političiek PS. Čakajú nás dôležité rokovania. Náš cieľ je jasný - znovu otvoriť dvere, ktoré Robert Fico zabuchol svojimi agresívnymi výpadmi. Slovensko a Ukrajina…

Fico po tomto rozhodnutí ostře kritizoval zejména Zelenského, jehož obvinil i ze sabotáže. Tvrdil, že Slovensko kvůli rozhodnutí Kyjeva přijde asi o půl miliardy eur (12,6 miliardy korun), a to na poplatcích za přepravu plynu. Ukrajině rovněž pohrozil odvetnými opatřeními včetně zastavení dodávek elektřiny. Ukrajinský prezident Fica obvinil, že otevřel druhou energetickou frontu proti Ukrajině na Putinův pokyn.

Fico Zelenského později pozval na Slovensko, kde by spolu prý mohli jednat. „Ok, v pátek přijeďte do Kyjeva,“ odpověděl však stroze Zelenskyj. Slovenský premiér už další kolo vzkazů nerozjel a slovenská delegace v Moskvě prohlásila, že Fico do Kyjeva nejspíš nepojede. A na to navázal lídr opozice Šimečka.

„Jsme tu proto, abychom otevřeli dveře, které Robert Fico svými agresivními výroky zabouchl. Z našich rozhovorů je zřejmé, že na ukrajinské straně je připravenost na dialog i v oblasti energetiky. Toho je třeba využít,“ uvedl v tiskové zprávě člen předsednictva PS Ivan Korčok, který je součástí slovenské delegace v Kyjevě.

Slovensko bylo v minulosti odkázáno na dodávky ruského plynu. Největší slovenský dodavatel plynu SPP v uplynulých dnech uvedl, že se na zastavení přepravy suroviny přes Ukrajinu připravoval a že zaručuje dodávky plynu během celého letošního roku. Nákup plynu z jiných zdrojů bude podle SPP ovšem dražší, a to hlavně kvůli poplatkům za jeho dopravu na Slovensko.