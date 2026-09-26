Branci z Ukrajiny prchali na Slovensko, převaděčům hrozí devět let vězení

Vyšetřující orgány zjistily, že voják prostřednictvím svých známých vyhledával zájemce o nelegální překročení hranice a jeho komplic je dopravoval na předem určené místo v její blízkosti. Aby obešli hraniční kontrolu, využívali tu část území, kde v určitý čas nebyli pohraničníci. Na přechod pak podle prokuratury měli přibližně čtyřicet minut.
Za převádění si účtovali asi 7 450 eur (přes 181 tisíc korun) a policie je zadržela v Užhorodě v momentě, kdy si částku přebírali. Oběma nyní hrozí až devět let vězení, tříletý zákaz vykonávání určitých funkcí a propadnutí majetku. Úřady zároveň prověřují možné zapojení vojáků, kteří zajišťovali ochranu hranic.