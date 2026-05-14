Nejmasivnější ruský útok na Zakarpatskou oblast, výbuchy hlásí i ze Lvova
Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...
Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...
Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...
Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...
Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů, který si vyžádal nejméně čtyři mrtvé a 40 zraněných. Po dalších deseti se pátrá. Místní činitelé informovali o...
Rakouská policie pátrá po uprchlém řidiči auta s českou registrační značkou, který ve středu ve spolkové zemi Korutansko během kontroly srazil policistu na motorce, a vážně ho zranil. Ve voze, ve...
Uzavření Hormuzského průlivu kvůli válce s Íránem otřásá světovým trhem s palivy i hnojivy. Nejtvrději dopadá na chudé země závislé na dovozu, zejména východoafrickou republiku Malawi, kde malí...
Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár odsoudil středeční a čtvrteční útoky Ruska na Ukrajinu, které zasáhly i západní části této země, kde žije početná slovenská menšina. Slovenská opozice dříve...
Sněmovní mediální výbor ve čtvrtek zrušil hlasy koalice svou dřívější výzvu ministru kultury Otu Klempířovi (za Motoristy), aby stáhl z připomínkového řízení návrh zákona o médiích veřejné služby....
Za několik hodin odstartuje ve Vídni druhé semifinálové kolo 70. ročníku soutěže Eurovision Song Contest, kterého se zúčastní i zástupce Česka. Zpěvák Daniel Žižka vystoupí se skladbou Crossroads...
Ve čtvrtek bude pokračovat mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, hlavním tématem je plánovaný sjezd sudetských Němců v Brně. Koalice chce přijmout sněmovní usnesení, které vyjádří nesouhlas s konáním...
Důmyslné krytí si opatřil muž, který se zaměřil na vykrádání ubytovacích zařízení v Brně. Na pár dní se nechal zaměstnat u kurýrní služby, jejíž výbavu si následně nechal, aby působil nenápadně....
Lékař Boris Živný čelí obžalobě ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Muž vinu odmítá. Podle státního zástupce znásilnil Živný ve své neurologické...
Lotyšská středopravicová premiérka Evika Siliňová rezignuje, informovala ve čtvrtek veřejnoprávní stanice LSM, podle níž to znamená pád vlády pobaltské země. Děje se tak pět měsíců před plánovanými...
Zpěvák a písničkář Tomáš Klus musel ze dne na den zrušit několik plánovaných koncertů kvůli zdravotním problémům. Lékaři mu objevili hematom na hlasivkách, kvůli kterému momentálně nemůže zpívat.
Skupině pěti lidí, která podle obžaloby loni v dubnu unesla ženu, pražský městský soud uložil tresty od podmínky do pěti let vězení. Obžalovaní podle státního zástupce po ženě požadovali zpět peníze...